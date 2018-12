Wurmlingen will nächstes Jahr 3,3 Millionen Euro investieren

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Wurmlingen für das Jahr 2019 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag festgelegt. Nächstes Jahr sollen rund 3,3 Millionen Euro investiert werden. Damit ist auch eine wesentliche Grundlage für die Verabschiedung des Haushalts 2019 geschaffen. Diese soll in der Sitzung am 21. Januar 2019 erfolgen.

Ein wichtiger Baustein zur Finanzierung wird die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt von 1,17 Millionen Euro sein. Zum weiteren Ausgleich werden aus der Sonderrücklage 1,7 Millionen Euro umgeschichtet.

Die allgemeine Rücklage in Höhe von rund einer halben Million wird nahezu unangetastet bleiben. Der Bau des dritten Kindergartens soll voraussichtlich mit 200 000 Euro bezuschusst werden. Aus dem Grundstücksverkehr kann mit einem Überschuss von 100 000 Euro kalkuliert werden.

Größter Einzelposten bei den Investitionen ist der Erwerb des Erdgeschosses der Wohnanlage „Wohnen beim Schloss“. Zahlungen werden entsprechend dem Baufortschritt in Etappen erfolgen. Im Jahr 2019 werden voraussichtlich 1,7 Millionen Euro dafür anfallen. Dafür ist die Umschichtung der Sonderrücklage vorgesehen. Parallel zu diesem Bau wird auch das Dach des Gebäudes für die Nachbarschaftshilfe saniert (50 000 Euro). Vor dem Baubeginn steht auch der dritte Kindergarten. Dafür wird eine Million Euro bereitgestellt. Eine weitere Dachsanierung ist beim Flachdach des Hauptgebäudes der Konzenbergschule dringend notwendig: Dafür wurde ein Haushaltsansatz von 35 000 Euro gebildet.

Für Anschaffungen der Schule – Schwerpunkt Medien und EDV Ausstattung – werden insgesamt 58 000 Euro bereitgestellt. Bei der Feuerwehr werden für die nötige Nachfinanzierung des LF 10 im kommenden Jahr 110 000 Euro eingeplant. Dazu kommen weitere 24 000 Euro für Geräteergänzungen und -austausch. Im Straßen- und Radwegebau werden bei Zuschüssen von 40 000 Euro insgesamt 80 000 Euro investiert. Für den Breitbandausbau sind 70 000 Euro veranschlagt.

Eher überschaubare Ausgaben entstehen für pauschale Anschaffungen im Rathaus und Bauhof (je 10 000 Euro), im Gebäude Römisches Bad (10 000 Euro), im Lebensmittelmarkt „Nahkauf“ (20 000 Euro) und Bauhof-Geräte (22 000 Euro).

Neue Überlegungen gibt es in Sachen Wasserversorgung. Als Alternative zum Bau des bisher geplanten weiteren Tiefbrunnens könnte auch ein Anschluss an die an Wurmlingen vorbeiführende Bodensee-Wasserversorgung in Betracht kommen, Dies auf Grund der Erfahrungen des zurückliegenden Hitzesommers. Zu diesen Überlegungen werden noch die Fakten geprüft.