Wurmlingen rüstet sich für Hochwasser

Um für Hochwasser gerüstet zu sein, soll die Talaue westlich des Faulenbachs auf Höhe des Hinteren Öschle grundlegend umgestaltet werden. Auf vier gemeindeeigenen Grundstücken sollen sogenannte Retentionsflächen entstehen, die bei Hochwasser die überschüssigen Wassermengen aufnehmen können.

Dies war schon vor rund drei Jahren vorgesehen worden, allerdings in deutlich kleinerer Version auf zunächst zwei Grundstücken. Beim Bau der Seniorenwohnanlage war eine Senke zugebaut worden, die ein Speichervolumen von etwa 880 Kubikmeter hatte – hierfür muss ein Ausgleich geschaffen werden.

Doch bei dem Bedarf von 880 Kubikmeter blieb es nicht, er hat sich inzwischen deutlich erhöht: Ein weiterer Ausgleich für rund 160 Kubikmeter wird durch ein privates Bauvorhaben an der Unteren Hauptstraße benötigt. Weitere 330 Kubikmeter fallen im Zuge der Erstellung der Sportanlagen im Gewann Frauenwiesen an. Bei letzterem soll der so genannte Triebwerkskanal zur nicht mehr betriebenen Turbine der ehemaligen Spinnfabrik zwischen Elta und Fahrweg zu den Sportplätzen verfüllt werden.

Ein im wasserrechtlichen Verfahren geforderter Ausgleich ist direkt in den Frauenwiesen allerdings nicht möglich. Damit beläuft sich das benötigte Gesamtvolumen am Oberlauf des Faulenbach – um ein so genanntes HQ 100 (ein derzeit einmal in 100 Jahren zu erwartendes Hochwasser) auszugleichen – auf rund 1400 Kubikmeter. Dies soll relativ großzügig umgesetzt werden.

Bürgermeister Klaus Schellenberg kann sich eine Erhöhung auf bis zu 1700 Kubikmeter vorstellen, „damit wir etwas in Reserve haben“. Die Zustimmung des Gemeinderats zur Planung und der Verwendung der vier Grundstücke erfolgte einstimmig.