Wurmlingen in fast allen Lebenslagen

Die Gemeinde Wurmlingen hat eine neue Image-Broschüre. Sie ist in Wurmlingen in Co-Produktion von Anne Ahrens, Firma Ahrens Design, und Peter Wolf, Kreateam, entwickelt worden. Kürzlich wurde die neue Broschüre dem „eigentlichen“ Auftraggeber, dem Gemeinderat vorgestellt.

Sie komme „ganz sympathisch daher“, war Bürgermeister Klaus Schellenberg – im Heft quasi vis à vis mit dem Foto des renovierten Rathauses - mit dem Werk zufrieden. Es löse die bisherige Version aus dem Jahr 2006 ab. Sie sei nicht mehr in Hochglanz, sondern durchaus eleganter und moderner „in ein bisschen gedeckteren Farben“ gedruckt worden. Die Broschüre besticht außerdem durch viele Fotos von den verschiedensten Autoren und Anlässen.

Dabei zeigt sie unter dem Slogan „Wurmlingen – einfach lebenswert. Stimmen sie sich auf unseren Ort ein“ Wurmlingen und Wurmlinger in fast allen Lebenslagen. Die „schwäbische, sympathische und charmante Gemeinde am Fuß des Heubergs“ wird zunächst kurz von Bürgermeister Schellenberg in einem Grußwort vorgestellt, und auch das nächste Kapitel ist ein Appetitanreger die Gemeinde zu besuchen. Denn Wurmlingen zeichne sich „durch eine starke Dorfgemeinschaft aus“, die es verstehe, „Gastfreundschaft und Geselligkeit zu leben, Feste zu feiern und Bräuche zu bewahren“.

Auf die Geschichte von „Römer – Alemannen – Staufer“ und ihre Spuren wird ebenfalls eingegangen und auch auf Architektur und christliche Kunst. Potenziellen Neubürgern wird die Infrastruktur mit Kindergärten, Schule, Kirchen und Kapellen gezeigt und auf das generationsübergreifende Miteinander in der Gemeinde hingewiesen. In den Blickpunkt gerückt wird außerdem die Leistung der „sehr engagierten Vereine“: Jeder könne sich einbringen und mitmachen, sei deren Credo. Zudem würden „Tradition und Brauchtum“ die Menschen miteinander verbinden.

Und ganz wichtig: „G’schafft“ wird in Wurmlingen selbstverständlich auch. Es sei „der ideale Wirtschaftsstandort mit perfekter Lage“ und für Industrie und Handwerk attraktiv, wird für die Gemeinde geworben. Außerdem seien Handel, Dienstleistung und „unsere Interessengemeinschaft“ Garanten für eine stabile Infrastruktur. Natürlich wird auch das Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde, die intakte Gastronomie, vorgestellt. „Sieben auf einen Streich“ trifft in Wurmlingen immer noch auf die Anzahl der Gastronomiebetriebe zu. Eine derartige „Dichte“ dürfte unter Gemeinden vergleichbarer Größenordnung in der Region einmalig sein. Hinweise auf „puren Freizeitgenuss“ und „breit gefächerte Freizeitaktivitäten“ mit faszinierenden Wander- und Radwegen gibt es ebenfalls. Nicht nur rund um den „hauseigenen“ Konzenberg, sondern auch immer noch „nahe liegend““ – bis hinüber in den „Schwäbischen Grand Canyon“.