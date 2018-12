Wurmlingen hat 2019 viel vor

Die Gemeinde plant in 2019 Investitionen von insgesamt 3,274 Millionen Euro. Zu den wesentlichen Einzelposten gehört besonders der beschlossene Bau des dritten Kindergartens.

Baubeginn der Einrichtung ist im Frühjahr 2019 geplant – Fertigstellung bis Mitte 2020. Die Kostenobergrenze soll bei rund 2,5 Millionen Euro liegen. Bereits im Haushalt 2018 waren dafür eine halbe Million Euro eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Haushaltsrest und ein weiterer Ansatz von einer Million im Haushalt 2019 für den Baufortschritt im Jahr 2019 ausreichend sein werden. An Zuschüssen werden 200 000 Euro erwartet.

Die Gemeinde hat außerdem beschlossen in der im Bau befindlichen Seniorenwohnanlage „Wohnen beim Schloss“ – Fertigstellung ebenfalls im Jahr 2020 – das Erdgeschoss zu erwerben. Dafür fallen in 2019 entsprechend dem Baufortschritt voraussichtlich 1,7 Millionen Euro an.

Finanziert wird dies durch eine Umschichtung dieser Summe aus der Sonderrücklage der Gemeinde. Gleichzeitig werden in das anliegende Gebäude, in dem die Nachbarschaftshilfe untergebracht ist, in Sanierungsarbeiten – darunter die Dachsanierung – 50 000 Euro investiert. Desweiteren werden für den weiteren Breitbandausbau 70 000 Euro vorgesehen.

Im Bereich der Eigenbetriebe Wasser- und Wärmeversorgung wird der bisher geplante Bau eines weiteren Tiefbrunnens neu überdacht. Ursache ist der Klimawandel mit den Erfahrungen des zurückliegenden Hitze-Sommers. Daher steht die Gemeinde in Kontakt mit der Bodensee-Wasserversorgung. Die technischen Möglichkeiten eines Anschlusses und die zu erwartenden Kosten sollen abgeklärt werden.

Terminplan steht fest

Die Wärmeversorgung bekommt neue Kunden: Es sollen die Anschlüsse für den neuen Kindergarten und die Seniorenwohnanlage, sowie für zwei im Bau befindliche Privatgebäude erstellt werden.

Der Terminplan für Feiern und Feste steht bereits seit November. Der Termin ist bereits in rund zwei Wochen: Am Montag, 14. Januar ist die Amtseinführung von Bürgermeister Klaus Schellenberg in seine dritte Amtszeit.

„Größere“ Feste sind das Brauereifest der Hirschbrauerei am Wochenende 25./26. Mai, sowie das ebenfalls zweitägige Wurmlinger Dorffest am Wochenende 7./8. September. „Groß heraus“ kommt auch das Heimatfest mit den Treffen der Jahrgänger am Samstag, 27. Juli, und ein ganz besonderes Ereignis ist alljährlich das Benefizkonzert von „Los Talismanes“ für die Direkthilfe am 22. Dezember, dem vierten Advent. Die Spendensumme 2018 lag bei mehr als 7000 Euro.