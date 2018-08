Wurmlingen freut sich auf das Dorffest

Die Vorbereitungen zum 33. Wurmlinger Dorffest laufen derzeit auf Hochtouren: Es soll am Wochenende, 8. / 9. September mitten im Dorf über die Bühne gehen. Zentrum des nahezu barrierefreien Festgeländes ist wie gewohnt vor allem der Schulhof.

Zum Fest laden insgesamt 17 Vereine und Institutionen sowie die Gemeinde ein. Guter Brauch ist es dabei – schon seit dem ersten Dorffest – einen umsatzabhängigen Betrag für eine gemeinnützige Aktion abzuzweigen. In diesem Jahr geht dieser an die Kooperation zwischen der Konzenbergschule und den musiktreibenden Vereinen in Wurmlingen.

Zum kulturellen Rahmenprogramm gehört die Ausstellung in der Vogtey zu „125 Jahre Musikverein Eintracht Wurmlingen“. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 16 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Ab 11 Uhr ist am Sonntag auch das Römische Bad geöffnet.

„Spezialitäten für Feinschmecker“ ist ein weiterer durchaus wichtiger Programmpunkt. In der inoffiziellen Speisekarte sind insgesamt 36 verschiedene kulinarische Genüsse aufgelistet. Dazu kommt eine umfangreiche Getränkekarte mit durchaus ökologischem Touch: Das Bier hat einen ganz kurzen Transportweg, und das Freibier zum Auftakt des Dorffestes wird sogar auf dem Handwägele angekarrt.

Das Dorffest-Programm

Am Samstag, 8. September, wird um 16 Uhr mit dem Festzügle vom Rathausplatz zum Festgelände auf dem Schulhof gestartet. Vor der Vogtey wird dann „ein Fass aufgemacht“: Der Schultes sticht das Fässle mit Freibier an. Für die musikalische Untermalung sorgen dabei Gesangverein, Musikverein und Fanfarenzug. Um 17 Uhr präsentiert der TV Wurmlingen sein Bubenturnen. Anschließend sorgen „The Rocking Old Stars“ bis 19 Uhr für Stimmung.

Das Programm am Sonntag, 9. September, beginnt um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst auf dem Schulhof (bei Regen in der St. Gallus-Kirche). Ab 11.15 Uhr spielt „Frisch Auf“ Strümpfelbach aus dem Remstal zum Frühschoppen. Ab 14 Uhr unterhalten der Musikverein Wurmlingen und die Akkordeonfreunde Tuttlingen. Um 14 Uhr gibt es einen Auftritt der TV Jazz-Minis, den „Dancing Girls“. Und ab 11 Uhr gibt es im Stundentakt Führungen im Römischen Bad.