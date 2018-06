Wurmlingen bekommt eine neue Pfarrerin

Nach dem Tod von Wurmlingens Pfarrer Andreas Wagner vor zehn Wochen gibt es gute Nachrichten für die evangelische Kirchengemeinde: Ab 1. September wird Frauke Winter als Pfarrerin zur Anstellung die Stelle übernehmen. Dekan Sebastian Berghaus, der die Neuigkeiten am Montag erfahren hat, ist froh, dass sich „schneller als gedacht“ eine Lösung ergeben hat.

Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Dekan Berghaus, dass die junge Frau mit ihrer Familie ins Pfarrhaus einziehen und zunächst zwei Jahre in Wurmlingen bleiben werde. Dann entscheide sich, wie es weitergeht. Winters Stelle in Wurmlingen, die auf 50 Prozent ausgelegt ist, ist ihre erste als Pfarrerin zur Anstellung, eine Art Probedienst, nach dem Vikariat. „Wir freuen uns auf sie“, sagt Dekan Berghaus, der überzeugt ist, dass sie gut zu den anderen Pfarrern passen wird.

Auch für Winter ist die Entscheidung noch ganz frisch. Vergangenen Freitag hat sie erfahren, dass sie ab Herbst die evanglische Kirchengemeinde in Wurmlingen übernehmen wird. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt sie, dass der „erste Eindruck von Wurmlingen sehr gut“ gewesen sei. „In Wurmlingen hat vieles sehr gut gepasst“, fügt die 32-Jährige hinzu, die derzeit Vikarin in der evangelischen Kirchengemeinde Oberkochen ist.

Sie, ihr Mann und die drei Kinder im Alter zwischen einem und fünf Jahren freuen sich, wieder ein Stück näher in die Heimat zu ziehen, berichtet die junge Frau. Im Ortsteil Bergfelden der Stadt Sulz am Neckar ist sie aufgewachsen. Daher sei ihr die Gegend nicht ganz fremd. „Die Landschaft ist Heimatgefühl“, sagt Winter, die Theologie in Leipzig und Tübingen studiert hat. In Wurmlingen habe sie schon ein paar sympathische Leute kennengelernt, berichtet Winter. Da falle es ihr nicht schwer, in die Gemeinde zu ziehen. Gleichwohl werde sie sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von ihrer jetzigen Kirchengemeinde verabschieden, meint sie.

Winter wird von der Landeskirche entsandt. Denn die Stelle von Pfarrer Wagner ist nach seinem Tod nicht ausgeschrieben worden und wird es auch noch solange nicht, bis klar ist, wie die Zuschnitte im Pfarrplan 2024 erfolgen. Dieser Pfarrplan sieht vor, von aktuell sechs auf vier Pfarrstellen in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen bis 2024 zu reduzieren (wir berichteten). Da Pfarrer Jens Junginger voraussichtlich Mitte August nach Sindelfingen wechseln wird (wir berichteten) und die Stelle in Wurmlingen nach Pfarrer Wagners Tod aktuell vakant ist, wären es eigentlich schon vier Pfarrer in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen. Dekan Berghaus geht die Reduzierung der Stellen aber auf diese Weise zu schnell: „In so kurzer Zeit von sechs auf vier Stellen abzubauen: Da tun wir uns keinen Gefallen“, sagt er. Die Strukturen würden überdehnt. Außerdem wolle er Gläubigen und Ehrenamtlichen Kontinuität und Verlässlichkeit bieten. „Deshalb muss man langsam abbauen“, ist er sich sicher.

Arbeit wird verteilt

Und das gehe meist durch natürliche Fluktuation, wenn ein Pfarrer aufhört oder sich auf eine andere Stelle bewirbt. Gleichwohl betont Dekan Berghaus: „Es wird niemand entlassen.“ Damit die Reduzierung nicht von heute auf morgen umgesetzt wird, übernimmt Winter als Pfarrerin zur Anstellung die Stelle von Pfarrer Wagner in Wurmlingen.

Momentan ist Pfarrer Matthias Kohler als Vertretung im Pfarramt Wurmlingen tätig, er ist Ansprechpartner vor Ort. Alle Aufgaben, die ursprünglich Pfarrer Wagner übernommen hat, werden jetzt gleichmäßig auf die Schultern der sieben Tuttlinger Pfarrer verteilt. „Wir machen alle mehr Gottesdienste, Trauungen, Taufen und Beerdigungen“, sagt Dekan Berghaus.

Nicht nur die Pfarrer werden mehr belastet, auch der Kirchengemeinderat hat nun mehr zu tun und eine größere Verantwortung. Die zeitnahe Lösung hat also für alle Vorteile, denn: „Die Menschen sterben, trauen sich und werden weiterhin geboren“, sagt Dekan Berghaus.