Wurmlingen begrüßt Stefanie Müller

Mit vielen Frühlingsblumen und guten Worten ist die neue Rektorin der Konzenbergschule in Wurmlingen, Stefanie Müller, am Montag in der Schule begrüßt worden. Nach etwas mehr als einem halben Jahr Vakanz ist zumindest die Rektorenstelle besetzt. Die des Stellvertreters ist noch offen.

Ein bisschen aufgeregt sei sie an ihrem ersten Tag schon gewesen, gibt Müller zu. Doch sie sei auch voller Vorfreude in die Konzenbergschule gekommen. Dass die Gemeinschaftsschule endlich wieder unter fester Leitung ist, freute auch Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg und Karlheinz Deußen vom Staatlichen Schulamt Konstanz.

Zusammen mit Kollegen versammelten sie sich in einem Klassenzimmer. Schellenberg hieß die neue Rektorin nicht nur in der Schule sondern auch in der Gemeinde willkommen. Er wünschte ihr einen guten Start sowie Erfolg und Glück und freut sich auf ein „gutes Miteinander“.

Rückblickend berichtete der Bürgermeister von den vergangenen Monaten, in denen Malte Endres sowohl Rektor als auch Stellvertreter in einer Person gewesen sei (wir berichteten). „Herr Endres war stark gefordert“, sagte Schellenberg und ergänzte: „Es ist schön, dass so viel Engagement gezeigt wurde.“ Und damit meinte er auch das des gesamten Kollegiums. Seit Anfang Januar ist Endres nun Rektor der Grundschule Emmingen-Liptingen.

Deußen hieß die neue Rektorin ebenfalls willkommen. Nicht nur er, sondern wohl auch die rund 290 Schüler mit ihren Eltern freuen sich auf die Neue, war er sich sicher. „Sie kommen von einer Gemeinschaftsschule. Sie wissen, was auf Sie zukommt“, meinte er. Denn Müller war zuvor sechs Jahre lang an der Gemeinschaftsschule in Sulzbach an der Murr tätig. Jenes System hat sie dort federführend aufgebaut und etabliert. Deußen sagte ihr jegliche Unterstützung zu.

Schulleiterin stellt sich neuen Kollegen und Schülern vor

Die neue Rektorin dankte den Rednern für die guten Worte. Die 32-Jährige aus Rottweil freut sich auf die Zusammenarbeit und die kommende Zeit – und die wird sicher nicht langweilig. Noch vor der kurzen Begrüßung bekam Stefanie Müller eine Führung durch das Schulgebäude, mittags fand eine Lehrerkonferenz statt, bei der sich die Neue den Kollegen vorstellte. Bei der Vollversammlung am Freitag wird sie die Schüler kennenlernen.