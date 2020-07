Wurmlingen baut neues Feuerwehr-Gerätehaus

Der Bau eines neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Wurmlingen ist jetzt definitiv „beschlossene Sache“: Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung einstimmig den formalen Baubeschluss und legte zudem fest, den Bauantrag einzureichen. Damit werde „in den Genehmigungsprozess eingetreten“, so die von Bürgermeister Klaus Schellenberg erläuterte Vorlage.

Es hätten in den vergangenen Monaten zusammen mit Kommandant Lars Marek und seinem Team von der Freiwilligen Feuerwehr Wurmlingen sowie dem Planer, Architekt Herbert Munz, weitere Besichtigungen von entsprechenden Gebäuden – darunter auch die Feuerwache der Stadt Tuttlingen – stattgefunden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse seien in die Planung integriert und eingearbeitet worden. Der bereits im Technischen Ausschuss vorgelegte aktuelle Planungsstand wurde in der Sitzung von Lena Munz vom Architektur-Büro Munz erläutert.

In der künftigen Fahrzeughalle können drei Einsatzfahrzeuge untergebracht werden. Im zweigeschossigen rückwärtigen „Anbau“ sind Werkstatt und Lagerräume vorgesehen. Im südlich und parallel zur Fahrzeughalle liegenden Gebäudeteil sind neben der Einsatzzentrale noch Büros und Besprechungsräume sowie Sozialräume untergebracht.

Bereits vergeben wurde in der Sitzung die Tragwerksplanung, also die so genannte Statik. Diese wird vom Ingenieurbüro Schweickhardt Erchinger erstellt. Die Angebotssumme beläuft sich – einschließlich des Nachweises zum konstruktiven Brandschutz - auf insgesamt 64 336 Euro.