„Wir sagen Dankeschön - 40 Jahre der Skiclub“

Am Samstag, 29. Oktober, feierten die Mitglieder des Skiclub Wurmlingen (SCW) und die geladenen Gäste in der Schlosshalle bis in die frühen Morgenstunden das 40-jährige Jubiläum des Vereins.

Bevor der 1. Vorstand Manuel Knittel den Abend offiziell eröffnete, konnte man sich am gutbürgerlichen Buffet bedienen. Durch das Programm führte Ausschussmitglied Tobias Bacher und zeigte bei jeder Anmoderation die Skimode der letzten 40 Jahre Skiclub Wurmlingen. Manuel Knittel begrüßte die anwesenden Gäste und nahm sie in die Anfänge des Skiclubs mit.

In den 40 Jahren hat sich der SCW zu einem echten Breitensport-Club mit aktuell rund 420 Mitgliedern und einem breitgefächerten Angebot für Groß und Klein entwickelt. Visuelle Eindrücke aus der Vereinsgeschichte konnten die Gäste am Abend durch die Foto- und Videoausstellung gewinnen. Außerdem konnte man sich ein Bild über die sportlichen Erfolge anhand der zahlreichen Urkunden und Pokale machen. Bürgermeister Klaus Schellenberg gratulierte den Anwesenden zum 40-jährigen Bestehen des Vereins und lobte die hervorragende und vielschichtige Vereinsarbeit.

Die Vorsitzende des Sportkreises Tuttlingen, Margarete Lehmann, schloss sich den Gratulationen und Lobesworten von Herrn Schellenberg an. Sie nahm ebenfalls die Ehrungen des WLSB (Württembergischer Landessportbund) vor. Für ihre Vereinstätigkeit wurden Manuel Knittel (1. Vorstand), Matthias Dreher (2. Vorstand) sowie Philipp Raidt (Kassier) und Ramona Stockinger (Schriftführerin) mit der WLSB-Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden zwei sowie für 40-jährige Vereinstreue 47 Mitglieder - darunter 16 Gründungsmitglieder - durch den 1. Vorstand Manuel Knittel geehrt.

Aufgelockert wurde das Programm durch den Auftritt der TV-Garde sowie dem Sketch der „Drei lustigen Skifahrer“ Fabienne und Nico Tontarra sowie Nina Luz. Musikalisch untermalt wurde der Abend durch Georg Sattler. Den offiziellen Teil rundete der musikalische Auftritt der Ausschussmitglieder ab.

Mit der Gesangseinlage „Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre der Skiclub“ auf die Melodie der Flippers brachten sie den Saal zum Toben. Auch das Publikum stimmte bei der Zugabe lautstark mit ein. Zum Abschluss des feierlichen Rahmens und Übergang in den geselligen Teil des Abends bedankte sich der 1. Vorstand Manuel Knittel bei den Gratulanten, allen Gästen und Helfern.