Windkraft: Weitere Auswertung nötig

Der Verwaltungsverband Tuttlingen will weitere 10 000 Euro ausgeben, um den Flächennutzungsplan für Windkraftzonen fertigzustellen. Damit sollen Untersuchungen zu Flugrouten von Milanen ausgewertet werden.

Erst dann sei klar, ob und in welcher Größe die Fläche auf dem Weilheimer Berg für Windkraftanlagen ausgewiesen werden kann, sagte Michael Hensch, Leiter für Umwelt und Grünplanung in der Stadtverwaltung Tuttlingen, in der Sitzung des Verwaltungsverbands am Mittwoch in Wurmlingen.

Und erst dann kann auch der Flächennutzungsplan für die gesamte Verwaltungsgemeinschaft fertiggestellt werden. Ohne die Auswertung, so Hensch, sei der Plan laut Regierungspräsidium voraussichtlich nicht genehmigungsfähig.

Die Untersuchungen, die ausgewertet werden müssen, hatten die Gemeinden Rietheim-Weilheim und Seitingen-Oberflacht in Auftrag gegeben. Die beiden Gemeinden planen gemeinsam den Bau von Windkraftanlagen. Das Projekt liegt nach Einsprüchen der Kunststiftung Hohenkarpfen derzeit auf Eis. Sobald der Flächennutzungsplan fertig gestellt ist, wollen die Gemeinden weiter darüber diskutieren, sagte Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Bernhard Flad.