Wie man Feuer und Flamme sein kann

Mehr als 100 Besucher sind zum elften ökumenischen Männervesper am Donnerstagabend in die „Bierwelt“ der Hirsch-Brauerei Honer nach Wurmlingen gekommen, zu der das Katholische Männerwerk im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Kirchenbezirk Tuttlingen eingeladen hatte. Referent war TV-Moderator, Reporter und Bestsellerautor David Kadel.

Doch bevor es mit dem 90-minütigen Vortrag losging, konnten sich die Gäste mit einer „Vorspeise“, stärken. Der Vorsitzende des Männerwerks im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen, Bernhard Schnee, begrüßte die Gäste, freute sich über die Resonanz und meinte: „Der heutige Abend soll uns stärken und positiv ausstrahlen.“ Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes, der die „coole Atmosphäre“ lobte, stellte den Referenten vor. David Kadel ist unter anderem Inspirations-Trainer für Profisportler und Trainer in der Fußball-Bundesliga. Kadel sei nicht nur inspirierend, sondern auch lustig. Und David Kadel selbst bewies dies gleich mit seinem lockeren Einstieg: „Kirche in der Bierwelt, wie geil ist das denn.“ Mit seinem Vortrag „Burn on – Wie wir mit Begeisterung leben können?!“ will er darauf hinweisen, wie man wieder mit Begeisterung leben kann. Er lockerte seinen Vortrag immer wieder mit verschiedenen Dialekten auf, sprach mal bayerisch, jodelte sogar, bezog sich immer wieder auf seine Arbeit mit Profisportlern und zitierte auch mal Philosophen.

60 Prozent der Deutschen haben Zukunftsängste

Deutschland sei eine Ermüdungsgesellschaft, 87 Prozent der Deutschen seien unzufrieden mit ihrem Arbeitsplatz, 60 Prozent hätten Zukunftsängste, so David Kadel. Der Begriff der „German Angst“ sei weltweit bekannt. „Wie kommen wir dahin, dass wir uns wieder anzünden? stellte er die Frage. Viele wären produktiver, wenn sie Spaß an der Arbeit hätten. Die sozialen Netzwerke und stundenlanges Fernsehen hielten viele davon ab, die Dinge zu hinterfragen, etwas zu verändern und bewusst auszusteigen.

Man sollte auf sein Herz hören und sich inspirieren lassen. „Wir brauchen Stille, um unsere Sehnsüchte zu stillen“, ist sein Credo. Dazu könne auch ein starker Glaube beitragen. Man müsse neue Wege gehen, auch selbstbewusster werden. Kadel zeigte in seinem Vortrag sein „Cockpit“ an Werten auf. So könne man anfangen „zu brennen“, könne neue Begeisterung ins Leben bringen und glücklicher werden. „Möge die Inspiration mit Ihnen sein“, war sein Wunsch an seine Zuhörer am Ende.