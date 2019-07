Wegen Trafo-Überlastung: 6000 Einwohner sind ohne Strom

Der Herd ist tot, kein Licht zum lernen – der Strom ist weg, und das nicht nur für wenige Minuten. Eine Situation, die in Deutschland kaum vorstellbar ist hat das nigerianische Dorf Umuihi vor rund eineinhalb Jahren getroffen. Unter dem Motto „Einen Trafo für Umuihi“ startete der in Wurlmingen lebende Chris Onyeaghala daher eine ökumenische, finanzielle Hilfsaktion für seine Heimatgemeinde. In einem ökumenischen Gottesdienst ist am Samstagabend in St. Gallus in Wurmlingen gedankt und die spannende Geschichte unter der Regie von Pfarrgemeinderat Alois Schöndienst rekapituliert worden.

In Umuihi sind vor rund eineinhalb Jahren quasi „die Lichter ausgegangen“. Es gibt in der Region zwar eine Stromversorgung, aber nur, wenn man die vorhandene Hochspannung auf haushaltsgerechte 350 Volt heruntertrimmen kann. Bisher hing die Heimatgemeinde von Chris Onyeaghala am Trafo der Nachbargemeinde. Aber als dieser überlastet war, wurde Umuihi abgehängt. In der Gemeinde mit rund 6000 Einwohnern ging nahezu nichts mehr: Handwerker konnten nicht arbeiten, Hausfrauen nur mit Holzöfen kochen und Schulkinder kaum Hausaufgaben machen. Mit zahllosen stinkenden und lauten Generatoren behalfen sich die besser Betuchten. Ein Appell an emigrierte ehemalige Dorfbewohner brachte nur kleinere Spenden – ein Tropfen auf den heißen Stein, bei erwarteten Kosten vor rund 13 000 Euro.

Am Ersten Advent im vergangenen Jahr fasste sich Chris „als katholischer Wurmlinger“ ein Herz und bat in der evangelisch-methodistische Gemeinde in Tuttlingen um Unterstützung. Und dort fand man es naheligend, die katholische und die evangelische Gemeinde in Wurmlingen mit ins Boot zu nehmen. „Da müssen mehrere helfen“, sei sein spontaner Gedanke gewesen, sagte Martin Storz als Mitinitiatorin. Es hat geklappt, wurde im Dankgottesdienst erleichtert festgestellt. Die 13 000 Euro für Trafo und Trafostation, sowie einige Masten können überwiesen werden.

„Wunder gibt es immer wieder“, ist hierzulande ein banaler Schlagertext. In Nigeria wird die Hilfsaktion tatsächlich als „von Gott geschenktes Wunder eingestuft“, berichteten Anne und Celestine Okonkwo. Sie hatten während eines privaten Aufenthalts in Nigeria die betroffene Gemeinde besucht. So schnelle und umfassende Hilfe zu erhalten, habe dort kaum jemand zu hoffen gewagt. Jetzt ist das Ende der partiellen Finsternis absehbar. Das extra gegründete Komitee in Umuihi mit „Chief“, Pfarrer und Dorfältesten kann die Aktion mit Hochdruck voranbringen.

Pfarrerin Frauke Winter fand das Gleichnis vom barmherzigen Samariter als Predigttext nahe liegend. Nur war es nicht einer „irgendwo zwischen Jericho und Jerusalem“, der Hilfe brauchte. Sondern weit weg in Afrika. Die Betroffenen hätten jedoch „ihren Mut zusammen genommen“ und um Hilfe gefragt. Und jetzt sei eben „Hilfe im Anmarsch, die von Herzen kommt“ – „nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus Liebe“. Pfarrer Maurice Stephan stellte dazu die Ökumene in den Blickpunkt. Es sei gut, dass die drei Gemeinden zu einer gemeinsamen Aktion zusammengefunden haben, sagte er in grün-weißem Ornat – den Nationalfarben Nigerias.

Bei der „Nachfeier“ im katholischen Pfarrheim wurden mit Bildern Eindrücke von Umuihi vermittelt. Und auf einem Foto wurde der Landesbrauch erklärt, dass Gäste an der Reichhaltigkeit einer Früchteschale ablesen können, wie willkommen sie sind. Also: Im Pfarrheim waren demnach nach dem Dankgottesdienst alle hochwillkommen, zu Reis, Geflügel und einer Art Fasnetsküchle – alles gekocht „auf Nigerianisch“.