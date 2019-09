Weg für den Bau der Lärmschutzwand an der B 14 ist frei

Der Gemeinderat Wurmlingen hat in seiner Sitzung am Montag den Bebauungsplan „Lärmschutzwand B14“ als Satzung beschlossen. Damit hat die Gemeinde Wurmlingen die baurechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Regierungspräsidium „nach einem bewusst schlanken Verfahren“, so Bürgermeister Klaus Schellenberg, die Lärmschutzwand unterhalb der Kapf-Siedlung realisieren kann.

Die Offenlage der Pläne war vom 5. Juli bis 5. August erfolgt. Während dieses Zeitraums sind keine weiteren Anregungen, Einwände oder sonstigen Hinweise erfolgt.

Die Bundesstraße B 14 hat eine Verkehrsdichte von rund 17 000 Kraftfahrzeugen pro Tag. In einem Gutachten mit einer Schallschutzberechnung hatte die Gemeinde nachgewiesen, dass die Grenzwerte für Lärmimmissionen überschritten werden. Gekoppelt mit dem „Mauerbau“ wird die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Tuttlingen und dem Kreisel Richtung Weilheim.

Wand ragt über Kapfstraße hinaus

Die Lärmschutzwand wird auf dem östlichen Randstreifen der Bundesstraße platziert und wird rund einen Meter über das Niveau der oberhalb liegenden Kapfstraße hinausragen – quasi „auf Mülleimer-Höhe“, wie Bürgermeister Schellenberg verdeutlichte.

Die Lärmschutzwand ist auf einer Länge von rund 516 Metern geplant. Bei einer Höhe zwischen zwei und vier Metern wird sie eine Gesamtfläche von 1743 Quadratmetern haben. Die Kosten für den Lärmschutz werden bei insgesamt 750 000 Euro liegen. Darin sind rund 50 000 Euro „für passive Schutzmaßnahmen“ an einzelnen Gebäuden enthalten.