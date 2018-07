Warne Worte für den Hauptamtsleiter

„Stehender Beifall“ in Gemeinderatssitzungen ist eher die Ausnahme. Vergangene ist dies in Wurmlingen allerdings tatsächlich passiert: Bürgermeister Klaus Schellenberg gratulierte seinem Hauptamtsleiter, Oberamtmann Rolf Liebermann, zu dessen 40-jährigem Dienstjubiläum und das gesamte Gremium würdigte dies stehend mit kräftigem Applaus.

Diese 40 Jahre zu meistern sei durchaus eine Herausforderung gewesen. Der Jubilar sei dieser „mit hohem Engagement und einem hohen Maß an Verantwortung“ gerecht geworden, so der Bürgermeister in seiner Laudatio. Er wolle gratulieren und danke sagen für die geleistete Arbeit, die Zuverlässigkeit und die Loyalität zur Gemeinde. Herzlichen Dank sage er auch ganz persönlich für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit, und er wolle dabei gleichzeitig die fachliche und persönliche Kompetenz hervorheben: Auf Oberamtsrat Liebermann sei „einfach immer Verlass“, so der Schultes. Dessen Einsatz sei ein großer Gewinn für die Gemeinde und das Ergebnis könne sich sehen lassen. Dazu komme, dass der Jubilar von Kollegen wie von der Bürgerschaft geachtet und geschätzt werde, zumal er um seine Person kein großes Aufhebens mache.

Dies spiegelte sich auch im kurzen Dank des Geehrten wieder. 40 Jahre höre sich schon extrem alt an, aber es sei schließlich „nur das Besoldungsdienstalter“. Dass alles gut gegangen sei „liegt auch am Chef“, dankte Oberamtmann Liebermann.