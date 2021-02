Voraussetzungen für Online-Sitzungen geschaffen

Durch eine Änderungssatzung erfolgte im Gemeinderat Wurmlingen die Anpassung der Hauptsatzung der Gemeinde an aktuelle, auch coronabedingte Entwicklungen: Danach sind künftig auch Sitzungen von Gemeindegremien „ohne persönliche Anwesenheit“ in so genannten Videokonferenzen möglich. Die Entscheidung über die Form der jeweiligen Sitzung und die Feststellung deren rechtlicher Voraussetzung trifft jeweils der Bürgermeister „im Rahmen seiner Einberufungskompetenz“, wie Schultes Schellenberg erläuterte

Gewahrt bleiben muss der Grundsatz der Öffentlichkeit. Die technischen Voraussetzungen für derartige Videositzungen sollen im Laufe des Frühjahrs geschaffen werden. Entsprechende Gelder wurden bereits dafür eingeplant.