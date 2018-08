Von Kreisverkehr abgekommen und auf Firmengelände gelandet

Ein 90-Jähriger ist am Montag gegen 11.20 Uhr mit einem Alfa Romeo vom Kreisverkehr in der Daimlerstraße abgekommen und über eine Böschung auf das Gelände einer angrenzenden Firma gefahren. Dort prallte der Alfa gegen einen Toyota und einen Peugeot, teilt die Polizei mit. Der 90-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und kam in das Klinikum nach Tuttlingen. Der Alfa-Romeo musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.