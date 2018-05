Von „Flashdance“ bis „Frühstück bei Tiffany“

Das Konzert des Liederkranz Wurmlingen unter der Gesamtleitung von Dirigentin Jelena Mirkov am Samstagabend in der Schlosshalle war „primissima“ besucht. „Wir haben für unser Konzert im Mai bewusst ein etwas anderes Format gewählt“, kündigte Vorsitzende Dagmar Ortlepp an.

So standen die Formation Elta Vocale und der neu gegründete Jugendchor mit seiner Premiere im Blickpunkt. Gleichzeitig war der knapp gehaltene Auftritt des Großen Chors – mit Gemischtem Chor, Elta Vocale und Jugendchor – deutlich mehr als eine Randnotiz. Vorgetragen wurde unter diesen Vorzeichen vor allem moderne Popmusik aus Musicals und Filmen.

Es erklang „What a Feeling“ aus dem Film „Flashdance“ – sogar in Bewegung umgesetzt von Paula und Maria Messmer von den „Dancing Girls“ des TV Wurmlingen. Der Titel sollte auch für die mit Elta Vocale hinzugewonnene Vielseitigkeit stehen, nicht zuletzt, um neue und junge, oder jung gebliebene Mitglieder für den gemeinsamen Gesang zu werben. „What a Feeling – Was für eine Stimmung, was für ein Gefühl“ stand zudem für den Geist des Konzerts.

Auf die Zuhörer sprang dieses „Feeling“ des etwas anderen Frühjahrskonzertes ebenfalls über und war spürbar. Ins Musical nach „Schtuegert“ könne jeder, aber Wurmlingen liege näher und „live“ lasse sich „Memory“ aus dem Musical „Cats“ erleben, kündigte Ansager Lukas Krummacher Elta Vocale an. Zuvor war der „Moon River“ aus dem Film „Frühstück bei Tiffany“ gefühlvoll vorgetragen worden. Es folgte „Can you feel the love tonight“ aus dem „König der Löwen“ und ganz ausgiebig ein Medley aus „Mary Poppins“ bis hin zum „Supercalifragilisticexpialigetisch“.

Marlene Zepf singt „Gabriellas Song“

Seit gut einem halben Jahr probt Baiba Urka mit dem Jugendchor. Am Samstag war der erste und mit herzlichem Applaus begleitete Auftritt – sogar mit deutschen Texten modern und zeitgemäß. „Nur noch kurz die Welt retten“ war dabei. Ebenso Melodien aus dem Film „Das Dschungelbuch“ und „Das Beste“ der Gruppe Silbermond. Für das besondere Gefühl standen das Halleluja“ und als Zugabe das Spiritual „Oh happy day“.

Zum krönenden Abschluss wurde der gemeinsame Auftritt im Großen Chor. „Der Löwe schläft heut Nacht“ war dabei. Aus „Die schöne und das Biest“ wurde gesungen. Und zu einem weiteren Höhepunkt wurde „Gabriellas Song“ mit dem ganz besonders beeindruckenden Solo von Marlene Zepf. Nicht zu vergessen Huba Jozsef Santha mit seiner Begleitung am Flügel und Karl Zepf mit der Gitarre.