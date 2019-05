Die Tennisabteilung im Turnverein Wurmlingen hat am Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Ein wichtiger Bestandteil war der Familientag am Sonntag – vor allem für den Nachwuchs des gesamten Vereins. Denn er ersetzte das traditionelle Turnfest an Fronleichnam perfekt.

Wetterbedingt war diese große Schau für mehr als 200 Kinder und Jugendliche zwar nicht im Grünen, sondern vorsorglich vom Vereinsgelände am Talacker in die Elta-Sporthalle verlegt worden. „Da wuselt’s“, hatte ein Besucher gleich beim ersten Blick in die Halle anerkennend festgestellt, denn die vielen Kinder – von der Pampersklasse bis zu den Teenagern - waren mit Begeisterung dabei und wirbelten durch die Halle.

„Grandios“, war der knappe Kommentar von Cheforganisator und Tennisabteilungsleiter Stefan Schnekenburger. Denn in der Version als Familientag sei nicht nur die Tennisabteilung dabei, sondern der Turnverein „feiert ein gemeinsames Fest“. Mit in Aktion waren die Turnabteilung und die Tanzgruppen. Und eben Eltern und Großeltern – nicht nur passiv auf den Zuschauerrängen, sondern bei vielen Mitmachaktionen mitten drin im sportlichen Geschehen. Denn übernommen vom traditionsreichen „Fronleichnamsturnen“ war etwas Altbewährtes: Die ganz wichtige und Generationen verbindende Aktion war die gemeinsame Gymnastik. Da ließen die Übungsleiterinnen Carolin Biedermann und Luisa Liebermann quasi „die Puppen tanzen“. Und mittendrin im „Gewusel“ machten Ehrenvorsitzender Karl Hermann Marx und als Gast der Tennis-Bezirksvorsitzende Dieter Kinkelin mit.

Allerdings gab es im Vergleich zum Talacker-Sportfest etwas ganz Neues: Es traten nicht mehr einzelne Gruppen und Riegen nacheinander auf. Es wurde vielmehr blockweise agiert. Den Auftakt machte die ganze Turnabteilung gemeinsam. In die von Angela Peinemann ausgetüftelte Choreographie waren, dem Familientag entsprechend, alle Gruppen eingebunden. Die Hauptprobe am Mittwoch sei zwar ein totales Chaos gewesen, aber der Auftritt „isch cool“, merkte Kristina Schnekenburger von der Turnabteilung an. Zumal das Gefühl der Zusammengehörigkeit auch durch den neuen einheitlichen Dress – „subventioniert vom Verein“ – noch verstärkt wurde.

Und Lampenfieber? Das lasse sich mit einem Stoßgebet vermeiden, hatte Organisator Stefan Schnekenburger angeregt. Pfarrerin Frauke Winter übernahm diesen Part und gratulierte zunächst der Tennisabteilung zum 40. Das sei „ein Meilenstein für jeden Schwaben“. Und in ihrem Impuls verglich sie den Slogan „Spiel, Satz und Sieg“ mit dem wirklichen Leben. Und: „Scho was glernt“, stellte sie fest, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Tennisschläger in der Hand hielt und Ballwechsel übte. Allerdings: „Ein, zwei, oder fünf Ballkinder“ forderte sie dazu an, denn die Treffsicherheit ließ bei diesem Experiment noch Wünsche offen. Gelegenheit zum Training gab es indes für alle: Die Tennisabteilung hatte einen Parcours mit acht Stationen aufgebaut. Zum intensiven und gleichzeitig fröhlichen Üben „für Kind und Kegel“. Als reines Spiel, noch ohne Satz und Sieg.

Und dann kamen die Tanzgruppen. Zunächst die Fünf- bis Elfjährigen unter der Regie von Mihane Gavranaj. „Nobody is perfect“, war zwar die Begleitmusik, aber es klappte prima. Und absolut perfekt waren die Profis, die Formation „Unexpected“. Schließlich hatten sie eine erfolgreiche Saison mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen hinter sich.

