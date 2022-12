Vom Montagehelfer zum Bundessieger: Nico Stocker ist der Beste seines Fachs

Nico Stocker ist in seinem Ausbildungsjahrgang der beste Chirurgiemechaniker Deutschlands. Gelernt hat der 27-Jährige beim Wurmlinger Medizintechnikunternehmen Tontarra. Dort hat man sein Talent früh entdeckt. Denn als er dort anfing, wusste er selbst noch nicht so genau, wo es beruflich hingehen sollte.

Tontarra bietet Nico Stocker eine Ausbildung an

„Angefangen habe ich bei Tontarra als Montagehelfer“, erinnert sich der frisch gebackene Bundessieger – der gleichzeitig auch Landes- und Kammersieger ist. Nach dem Fachabitur wollte er zunächst zur Bundeswehr, hat das dann aber sein lassen, wie er berichtet. „Anfangs war ich unentschlossen“, sagt er über seine Orientierungsphase. Nach einem familiären Zwischenfall habe er dann einen Job bei Tontarra angeboten bekommen.

„Vier Monate später hatte ich dann ein Personalgespräch“, erinnert sich Stocker. „Die Idee war, dass es doch gut wäre, wenn ich eine Ausbildung anfangen würde.“ Gesagt, getan. Das erste Lehrjahr habe er übersprungen und direkt im zweiten Lehrjahr angefangen.

93 von 100 möglichen Punkten erreicht

Und schon damals haben die Ausbilder sowie die Geschäftsführung an ihn geglaubt. „Aus dir machen wir einen Bundessieger, du kannst das, hat Herr Tontarra zu ihm gesagt“, erinnert sich Fabienne Tontarra. Sie leitet die Fertigung bei dem Familienbetrieb. Dass es dann tatsächlich so kam, freut alle in der Firma.

„Ich bin wirklich super stolz“, sagt Stocker.

Ein Lächeln macht sich breit. Denn bei einer Konkurrenz von etwa 60 Auszubildenden „weiß man nie, wie die anderen abschneiden“, sagt er. Selbst erreichte er etwas mehr als 93 von 100 möglichen Punkten, wie er berichtet.

Tontarra bildet sowohl im kaufmännischen Bereich, beispielsweise als Industriekaufmann, als auch im gewerblich-technischen Bereich, also als Zerspanungs- oder Chirurgiemechaniker, aus. „Wir tun uns wie jede Firma schwer, Azubis zu bekommen“, sagt Fabienne Tontarra.

Interesse für Technik und handwerkliches Geschick

Für eine Ausbildung zum Chirurgiemechaniker sollte man Interesse für Technik mitbringen, sagt Nico Stocker. „Man lernt viele neue Dinge, die man in der Schule nicht lernt, sammelt praktische Erfahrungen“, gibt er einen Einblick in die Ausbildung.

Auch handwerkliches Geschick sei von Vorteil. In der Theorie packen sich die Lehrlinge Hintergrundwissen drauf. „Dass man weiß, warum man das Ganze macht und wie man zu dem Ergebnis kommt, das man anstrebt.“

In der firmeneigenen Lehrwerkstatt hatte Stocker ganz zu Beginn einen „Crashkurs“. „Im ersten Lehrjahr sind die Lehrlinge einen Tag pro Woche im Unternehmen und lernen hier die Grundlagen in der Praxis“, sagt er und zeigt auf die grünen Lehrwerkbänke. „Schritt für Schritt lernt man den Umgang mit der Drehmaschine, der Fräsmaschine und der Feile“, zählt er Beispiele auf.

Bei der Prüfung muss eine Biegezange angefertigt werden

Während die Lehrlinge während des weiteren Verlaufs in den verschiedenen Abteilungen eingesetzt werden, suchte Stocker die Lehrwerkstatt gegen Ende der Ausbildung wieder auf, um sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. „Ich konnte nochmal alles auffrischen. Und die Maschinen in der Lehrwerkstatt ähneln denen bei der BBT“, sagt er.

Im ersten Lehrjahr sind die Auszubildenden in der Lehrwerkstatt. Bundessieger Nico Stocker hat sich dort nochmals für die Abschlussprüfung vorbereitet, unter anderem an Fräs- und Drehmaschine. (Foto: Linda Seiss)

Denn an der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen fand die praktische Prüfung statt. Dass er in der Theorie „ziemlich stark“ ist, das wusste der 27-Jährige. Überzeugt hat er aber auch im Praxisteil.

„Die Aufgabe war es, eine Biegezange herzustellen“, erinnert sich Stocker. Zusammen mit den anderen Prüflingen musste er sich die Maschinen teilen. „Wir hatten strikte Zeitvorgaben. Da musste man auch das Zeitmanagement im Blick haben“, sagt er. „Am Ende gab es auch eine Funktionalitätsprüfung, bei der ein Draht eingelegt wurde“, erklärt er.

Chirurgiemechaniker hat vielfältige Aufgaben

An dem Berufsbild des Chirurgiemechanikers weiß er zu schätzen, dass dieser sehr viel Abwechslung mit sich bringt. „Ich mache viele Sachen gerne“, sagt er. „Während der Ausbildung habe ich den kompletten Entstehungsprozess der Instrumente durchlaufen.“ Je nach Instrument bedürfe es zehn bis 15 Schritte, bis es fertig ist.

Beispielsweise werden die Teile unter einem Mikroskop entgratet. „Das ist eine filigrane Arbeit“, sagt Stocker. Auch das Schärfen, Schleifen und Polieren stehen bei einem Chirurgiemechaniker auf der Aufgabenliste. Echte Handarbeit – „und daher sehr vor allem körperlich anspruchsvoll“, erklärt Stocker.

Instrumente für Bandscheiben-OPs

Er schmeißt ein Schleifgerät an und zeigt, wie das geht. Gelernt habe er auch, dass manche Instrumente beschichtet werden, sodass sie bei einer Operation nicht blenden, berichtet er. Er schaut sich eine Stanze genau an. Dann passt er den Gang an, indem er entsprechende Stellen gegen den Richtklotz schlägt.

„Das Instrument muss leichtgängig laufen“, sagt Stocker.

Die Firma hat mehr als 20.000 medizinische Instrumente im Katalog, informiert Fabienne Tontarra. Unter anderem werden medizinische Instrumente für den minimalinvasiven Bereich, also beispielsweise eine Blinddarm-OP, gefertigt.

Auch Instrumente für Bandscheiben-Operationen werden in Wurmlingen hergestellt. „Die Arbeit ist sehr verantwortungsvoll. Wenn man im OP liegt, könnte es immer sein, dass es ein Instrument ist, das man selbst gefertigt hat“, sagt Stocker.

Stocker stehen viele Möglichkeiten offen

Möglichkeiten hat Stocker nach dem Abschluss seiner Ausbildung nun einige. „Die Welt steht einem offen“, sagt Fabienne Tontarra. Zum einen könnte der 27-Jährige, der in seiner Freizeit gerne Klavier spielt, Medizintechnik in Tuttlingen studieren. Er könne aber auch den Techniker machen. „Da gibt es viele Zweige, auf denen man aufbauen kann“, sagt sie. Eine weitere Möglichkeit: Den Meister machen. „Der Meister ist auf jeden Fall eine Option“, sagt Stocker.

„Mir ist es wichtig, zusammen eine Lösung zu finden“, erklärt der Bundessieger mit Blick auf seinen Ausbildungsbetrieb. „Er hat jederzeit die Möglichkeit, hier den Meister zu machen“, stellt Tontarra klar. Auch wenn Nico Stocker noch nicht genau weiß, für welchen Weg er sich entscheidet. Eines ist für ihn klar: „Ich möchte auf jeden Fall weitermachen und nicht stehenbleiben.“