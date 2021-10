Vollsperrung: Bei Wurmlingen entsteht neuer Radweg

Am Montag, 4. Oktober, beginnen die Bauarbeiten zwischen dem Ortsende der Gemeinde Wurmlingen und dem Kreisverkehr an der B14. Dort soll entlang der K5920 ein Radweg entstehen. Laut Planung dauern die Arbeiten rund sechs Wochen an. Während der Zeit wird eine Überquerungshilfe in Form einer Mittelinsel am Ortende von Wurmlingen gebaut.

Da die Straße während der Arbeiten komplett gesperrt werden muss, wird eine Umleitung eingerichtet. Diese führt über die B14 und die B523. Die Arbeiten werden von dem Straßenbauunternehmen J. Friedrich Storz durchgeführt.