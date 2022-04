Vierte Hilfslieferung in die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Monaten Krieg gegen die Ukraine kann der SV Wurmlingen unter der Leitung der Familie Ederle den vierten Schwerlaster mit Sachspenden in die Ukraine schicken.

Am 25. April war es wieder soweit - der SV Wurmlingen präparierte mit Familie Ederle die notwendigen Papiere für den vierten LKW mit Hilfsgütern für die Ukraine. Mit 12,5 Tonnen beziehungsweise 27 Paletten Nahrungsmittel, Hygieneartikel, 45 Schlafsäcke und sogar fünf Paletten Powerbanks beladen schickten Andreas und Maryna Ederle zusammen mit SVW-Vorstand Markus Weinert gestern Fahrer Sergii Sarkanych auf die Reise in das Krisengebiet.

Ein großer Dank geht wieder an die Hirschbrauerei, die mit einem mobilen Gabelstapler die Beladung des LKW-Gespanns übernahm. Ein großer Dank aber auch an alle Spender, die das Projekt neu oder weiterhin unterstützen. Denn die notleidenden Menschen vor Ort brauchen mehr denn je und fortlaufend unsere Unterstützung und Spendenbereitschaft. Gesammelt werden weiterhin vor allem nicht verderbliche Nahrungsmittel wie Dosenware, Milchersatz für Babys, Babybrei, Hygieneartikel für Erwachsene wie auch für Babys, Klebebänder, Taschenlampen, Regenmäntel, aber auch Schlafsäcke, Verbandskästen, Regenjacken und Powerbanks oder Batterien. Spenden können jeden Montag oder Mittwoch um 18.40 Uhr bei Trainingsbetrieb des SV Wurmlingen am Wurmlinger Kunstrasenplatz abgegeben werden. Alternativ kann auch Kontakt zu Vorstand Markus Weinert (0171-6745376) aufgenommen werden.