Vier neue Lehrer für die Konzenbergschule

Gute Nachrichten für die Konzenbergschule Wurmlingen: „Es können annähernd alle Stunden im neuen Schuljahr gegeben werden“, sagt Uwe Preiß vom Staatlichen Schulamt Konstanz auf Nachfrage unserer Zeitung. Vier Lehrkräfte, davon fast alle mit vollen Deputaten, wurden an die Gemeinschaftsschule versetzt oder neu eingestellt. Hinzu kommen Personen mit befristeten Verträgen, die beispielsweise in Sport und Musik aushelfen.

So können die Lücken bei der Lehrerversorgung, die durch Versetzungen und Elternzeit entstehen, gefüllt werden – zwar nicht zu 100 Prozent, aber größtenteils, betont Preiß. Wie viele Stunden dennoch fehlen, könne er nicht sagen, zumal sich das auch noch ändern könne. „Wir haben alles zusammengetragen, um das Manko auszugleichen“, sagt er. Ende Juli oder Anfang August habe sich die positive Entwicklung abgezeichnet. Mitte Juni sah die Situation an der Gemeinschaftsschule noch ganz anders aus. Damals hieß es, dass fünf Lehrer zum neuen Schuljahr fehlen würden – drei in der Grundschule, zwei in der Sekundarstufe. Die Rektorin Stefanie Müller, der Elternbeirat und das Schulamt hatten daraufhin alle Hebel in Bewegung gesetzt.

Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Burr schreibt in einer Stellungnahme, dass sie und alle anderen Elternvertreter positiv gestimmt seien, „dass sich auch unsere Gespräche mit zum Beispiel den Vertretern des Schulamtes wegen der so dringend notwendigen, zusätzlichen Versorgung von Lehrkräften an unserer Konzenbergschule in Wurmlingen gelohnt haben. Wir sind nach den letzten Kontakten vor den Sommerferien zuversichtlich, dass unsere neue Schulleiterin, Stefanie Müller, am 10. September zusammen mit ihrem Kollegium gut besetzt in das neue Schuljahr 2018/2019 starten kann“. Ab Montag werden die Stundenpläne mit einer hoffentlich finalen Zusage der Stellen gemacht, schreibt Müller an unsere Zeitung.