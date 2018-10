„Unzufriedenheit kann eine Chance sein“

„Positive Veränderungen im Leben beginnen immer mit Inspiration.“ Diese Aussage hat sich David Kadel auf die Fahne geschrieben. Er ist Inspirations-Trainer für Profisportler und Trainer in der Fußball-Bundesliga und hält Vorträge. In der Wurmlinger Bierwelt spricht er am Donnerstag, 25. Oktober, über „Burn-on – Wie wir mit Begeisterung leben können?!“ Redakteurin Alexandra Schneid hat sich vorab mit ihm unterhalten.

Herr Kadel, Ihr Vortrag heißt „Burn-on – Wie wir mit Begeisterung leben können?!“ Haben Sie den Eindruck, dass wir Deutschen ohne Begeisterung leben?

Deutschland ist eine Ermüdungsgesellschaft. Wir haben von allem zu viel, jammern über zu viel Stress. Laut Studien sind 78 Prozent der Leute unzufrieden mit ihrem Job. Die sogenannte German Angst ist weltweit ein Begriff und auf der Liste der glücklichsten Menschen ist Deutschland weit hinten. Derweil haben wir alles. Wir leben meiner Meinung nach in einem der besten Länder der Welt und sind trotzdem unzufrieden. Da stimmt doch was nicht. Und genau darüber müssen wir reden.

Was wollen Sie mit Ihrem Vortrag bewirken?

Ich möchte keinen netten Vortrag halten, bei dem die Leute am nächsten Tag alles vergessen haben. Burn-out, davon haben wir in den letzten Jahren viel gehört, ist das Gegenteil von Burn-on. Ich möchte nun von der Gegenseite sprechen und wie man wieder Feuer und Flamme sein kann, für das, was man tut, egal ob im Job oder in der Beziehung. Wir haben nur ein Leben. Man kann nicht warten, bis mich jemand inspiriert. Ich muss diese Dinge selbst entdecken, mir überlegen, was mich ausmacht und mir meiner Stärken und Schwächen bewusst sein, aber auch, was Kraft kostet.

Gerade im Job ist es doch normal, dass sich irgendwann der Alltag einstellt, oder?

Ja, natürlich. Aber der Alltag muss nicht grau sein, er kann auch Spaß machen. Schlecht ist Alltag nur, wenn er für uns sinnlos ist und wir uns fragen: Für wen mache ich das? Und was mache ich da überhaupt?

Vielen Menschen geht es so wie dem Schauspieler Bill Murray in dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Er erlebt ein und denselben Tag immer wieder. Vieles wiederholt sich, weil es zur Routine geworden ist. Wie kommt man aus diesem Hamsterrad wieder heraus?

Man muss die Dinge hinterfragen und bewusst aussteigen. Unzufriedenheit ist nicht schlecht. Sie ist ein innerer Coach, der uns sagt, dass es so nicht weitergehen kann. Unzufriedenheit macht einen entweder bitter. Dann flieht man vor dem eigenen Leben und betäubt sich, indem man beispielsweise stundenlang vor dem Fernseher sitzt. Man lässt sich berieseln und wundert sich, wie die Jahre vergehen. Unzufriedenheit kann aber auch eine Chance sein, Dinge zu verändern. Wir sollten lernen, auf unser Herz zu hören.

Wo und wie kann ich mich inspirieren und die Begeisterung wieder wecken?

Inspirationsquelle Nummer eins ist für mich die Stille. Wir brauchen Stille, um unsere Sehnsüchte zu stillen. Inspirieren lassen kann man sich aber auch durch einen starken Glauben und dem Bewusstsein der Nähe Gottes, oder indem man die richtigen Bücher mit Tiefgang liest, bewusst inspirierende Filme anschaut, anstatt sich vor der Glotze berieseln zu lassen. Aber auch wertvolle Vorträge zum Thema Selbstfindung machen wach, oder mit Freunden Gespräche über Sehnsüchte und Lebensträume führen. Da gibt es viele Dinge. Das machen wir aber viel zu selten. Ein Geistesblitz kommt nämlich nicht von selbst. Inspiration führt zu der Erkenntnis, dass mir etwas gutgetan hat. Man geht neue Wege, so kommt neue Begeisterung ins Leben. Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern.

Anmeldung

Das elfte ökumenische Männervesper findet am Donnerstag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Wurmlinger Bierwelt statt. David Kadel wird über das Thema „Burn-on - Wie wir mit Begeisterung leben können?!“ sprechen. Die Kosten für den Eintritt, Vesper und ein Getränk betragen 16 Euro. Anmeldungen und nähere Informationen gibt es bei der Dekanatsgeschäftsstelle Tuttlingen unter Telefon 07461/96 59 80 19 oder E-Mail: dgs.tut@drs.de.