Unter Drogen, ohne Führerschein und mit geklautem Auto unterwegs

Ein Autodieb ist der Polizei am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr auf der „Oberen Hauptstraße“ ins Netz gegangen. Der 23-Jährige ist für die Polizei kein Unbekannter.

Am späten Sonntagabend hatte eine 55-Jährige den Diebstahl ihres VW Lupo bemerkt und diesen der Polizei gemeldet, teilt die Behörde in einer Pressemitteilung mit. Einer Polizeistreife fiel der vorbeifahrende Wagen kurze Zeit später auf und die Beamten konnten ihn stoppen. Der Fahrer war ein 23-Jähriger, der keinen Führerschein besitzt und augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Beamten nahmen den Mann fest, wobei sie noch ein verbotenes Messer beschlagnahmten, dass er dabei hatte. Den polizeibekannten Mann erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, unbefugter Ingebrauchnahme eines Autos, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.