Unfall fordert eine Schwerverletzte

Zwei verletzte Personen, darunter eine schwer verletzte Autofahrerin, hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Samstag gegen 12.30 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 432 auf die Bundesstraße 523 beim Konzenberg nahe Wurmlingen passiert ist. Ein 79-jähriger Autofahrer wollte von Seitingen kommend an der Einmündung zur B 523 nach links in Richtung Tuttlingen abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf das Fahrzeug einer 59-jährigen Autofahrerin, die sich der Einmündung näherte. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenprall der beiden Autos, wobei sich die 59-Jährige schwere und der Unfallverursacher leichte Verletzungen zuzogen. Rettungskräfte brachten die verletzten Personen in eine Klinik. Es entstand Schaden in Höhe von rund 16 000 Euro.