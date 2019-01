Unbekannter verursacht Unfall auf B523 mit 15.000 Euro Schaden

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagmorgen gegen 6.05 Uhr auf der Bundesstraße 523 einen Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und rund 15 000 Euro Sachschaden verursacht. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall, teilt die Polizei mit. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker fuhr von Wurmlingen kommend auf die Bundesstraße 523 ein und missachtete die Vorfahrt eines 41-jährigen Lenkers eines Ford Fusion, der in Richtung Schwenningen unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollison der beiden Autos. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Ford gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geschleudert. Beim Unfall erlitt der 41-Jährige leichte Verletzungen. Ohne anzuhalten, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Tuttlingen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461 941-0 in Verbindung zu setzen.