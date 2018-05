Unbekannte entfernen mehrere Gullideckel

Am Mittwochabend, zwischen 23 und 24 Uhr, sind in der Seitinger Straße sowie „An der Steig“ mehrere Gullideckel aus ihren Fassungen gehoben worden. Außerdem wurden zahlreiche Mülleimer umgeworfen sowie in der Oberen Hauptstraße ein beschädigter Blumenkübel mitten auf die Fahrbahn gestellt. Nach Aussagen eines Zeugen dürfte für die Verwüstungen eine Gruppe Jugendlicher in Frage kommen. Diese hatten sich im Tatzeitraum lärmend durch den Ort bewegt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise wenden sich an die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461 / 941-0.