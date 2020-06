Unbekannte brechen in Büroräume ein

Nach einem Einbruch in ein Betriebsgebäude mehrerer mittelständischer Firmen an der Einmündung der Brunnenstraße in die Eisenbahnstraße in Wurmlingen sucht die Polizei nach Zeugen. Die Straftat wurde am frühen Sonntagmorgen festgestellt und dürfte in der Nacht von Samstag zu Sonntag begangen worden sein, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Tatzeitraum schugen die unbekannten Täter eine Fensterscheibe ein und drangen so in einen Büroraum des Gebäudes ein. Ob dort etwas gestohlen wurde, sei bislang unklar. Das eingeschlagene Fenster wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Wurmlingen gesichert. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/9410 zu melden.