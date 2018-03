Uli Schray tritt bei IG Wurmlingen zurück

Wachablösung bei der „Interessengemeinschaft Wir in Wurmlingen – wir für Wurmlingen“ (IG): Uli Schray hat seine Ära als Sprecher der IG beendet. Er wurde mit kleinen Geschenken und großem Applaus am Mittwochabend in einer Sitzung der IG verabschiedet.

Seine Nachfolge ist nahezu geregelt und seine Aufgabenfülle steht zur Verteilung „auf mehrere Schultern“ an. An der Stelle eines einzelnen steht jedenfalls künftig ein Team. Bereits bestimmt sind dafür Patrick Otterburg und Michael Liebermann. Es ist vorgesehen, dass je nach ihren Stärken noch weitere Mitstreiter dazukommen werden.

Die IG wurde 2005 gegründet. Als Hauptinitiator und wichtiger Ideengeber hat Schray damals die Leitung übernommen. Mit 22 Mitgliedsbetrieben wurde angefangen, aktuell gehören ihr 33 Betriebe an. Ihre selbst gestellte Aufgabe ist die Stärkung und der Erhalt der Infrastruktur in Wurmlingen – entsprechend ihrem Motto „Wir brauchen nicht fort, wir haben’s am Ort“. Gewährleistet wird dies durch einen differenzierten Branchenmix aus Mitglieds-Betrieben in Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk, Gastronomie und inzwischen auch Industrie.

Die IG sei in der Bevölkerung „voll angekommen“, stellt Schray rückblickend fest. Sie werde „akzeptiert und geschätzt“. Mit dazu beigetragen hätten nicht zuletzt ihre eher „leisen und besinnlichen“ Aktionen. Dazu gehören das Lichterfest genauso wie der Weihnachtsmarkt. Sie finden jeweils in zweijährigem Turnus statt. Ebenfalls der Flohmarkt, der auch nicht marktschreierisch angelegt ist.

Waisenmädchen in kenianischem Heim wird unterstützt

Alle Jahre wieder basteln die Frauen in der IG einen der größten Adventskränze der Region. Und wenn bei den nicht auf Profit angelegten Festen ein finanzieller Überschuss herauskommt, ist die IG großzügig und spendet beispielsweise an den Sozialfonds der Gemeinde. Außerdem unterstützt sie seit fünf Jahren ein Waisenmädchen in einem kenianischen Heim.