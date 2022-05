TV Wurmlingen feiert Sportfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freude war riesig. Die Vorstandschaft des TV konnte um die 100 turnbegeisterte Kinder und eine überwältigende Zuschauerschar begrüßen. Alle waren am Start! An diesem Tag hieß es „heute wird geturnt, getanzt, Tennis oder Handball gespielt“ - von den ganz Kleinen, die bereits im Alter von ein Jahr im Kinderturnen aktiv sind, über Kids aus dem Tenniskindergarten, Vorschulturnen, Minihandball bis hin zu Jugendlichen im Alter von 15 Jahren. Alle waren mit großem Elan dabei und freuten sich, das, was sie im wöchentlichen Training bei ihren überaus engagierten Übungsleitern/Innen lernen und einstudieren, zeigen zu können. Die Sitzplätze auf den Zuschauerrängen waren bis auf den letzten Platz gefüllt, so dass sich das Publikum über das ganze Gelände verteilte. Eltern, Großeltern, Freunde und viele Turnvereinsmitglieder waren begeistert und beglückwünschten die Vorführungen der einzelnen Gruppen mit großem Applaus und sogar ausgelassenen, stimmungsvollen „La Ola-Wellen“.

Begonnen mit dem Mittagessen, später Kaffee und Kuchen war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Nach zwei stündigem Programm durften sich die Kinder bei der jetzt angebotenen Spielstraße bis in den frühen Abend nochmals unter Beweis stellen und freuten sich über das ein und andere Überraschungsgeschenk. Alle anderen Gäste nutzen die lange nicht mehr dagewesene Möglichkeit, das Fest bei geselligen Gesprächen weiter zu genießen.

Auch das Wetter war uns wohlgesonnen und alle waren froh, dass die Organisatoren den Mut hatten, die Veranstaltung in und um unser wunderschön gelegenes Turnerheim am Talacker, mit Blick über ganz Wurmlingen, durchzuführen. Ein 1. Mai Feiertag, der uns hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben wird!

Unser Dank gilt insbesondere auch den vielen fleißigen Helfern, ohne die so ein Fest nicht möglich wäre. Ihr habt maßgebend zum Gelingen dieses Tages beigetragen.