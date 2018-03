Turnverein Wurmlingen wählt neuen Vorstand

In der Mitgliederversammlung des Turnvereins Wurmlingen am Freitagabend ist das Führungsteam des Vereins mit jetzt vier gleichberechtigten Vorständen neu gewählt worden. Außerdem wurde die Satzung modernisiert sowie den neuen Organisationsstrukturen angepasst. Dazu kamen die Berichte aus den Abteilungen.

„Wir haben keine einzige offene Position“, war der bestätigte Vorstandsprecher Norbert Wilhelm nach den Wahlen zufrieden. Für sämtliche Ämter waren bereits im Vorfeld Kandidaten gefunden worden. Alle hatten unter der Wahlleitung des Ehrenvorsitzenden Karl-Hermann Marx jeweils das einstimmige Vertrauen der Versammlung bekommen. Neue gleichberechtigte Vorstände sind neben Wilhelm noch Andrea Schaudt (Sport), Michael Beha (Technik) und Ulrich Hepp (Finanzen und Geschäftsführung). Für die Geschäftsstelle wurden Anne Buschle und Günther Seifried gewählt, Schriftführer blieb Martin Schemm und Pressewart Günter Ruf. Neue Beisitzer wurden Julia Schweizer, Brigitte Schaz und Andreas Zepf.

In dem „Jahr mit vielen Veränderungen“, so Wilhelm, wurde die Führungskrise gemeistert. Erfahrene, ehemalige Funktionäre – „die grauen Herren“ – ließen sich einspannen und in einem Team „mit ganz klarer Zielorientierung“ und optimistischen Jüngeren wurde der Verein auf den Prüfstand gestellt. Mithilfe ist im Großverein immer gefragt, aber „in einem Verein mit 1351 Mitgliedern werden wir dies stemmen“. So ist die Bildung von Teams für die Organisation von Veranstaltungen neu: Damit soll Arbeit und Kompetenz auf mehr Schultern verteilt werden. „Alle Teams wurden erfolgreich besetzt“, war Wilhelm zufrieden. Ergebnis war dabei auch, dass die bisherigen Feste beibehalten werden. Denn diese sind nicht nur finanzielle Basis für den Sportbetrieb, sie bieten auch ein Plattform für den Nachwuchs sich zu präsentieren: Rund 50 Übungsleiter betreuen im TV mehr als 350 Kinder und Jugendliche.

Zukunftsfähig gemacht wurde außerdem die Struktur der Abteilungen. Es gibt jetzt ein jeweils gemeinsames Dach für Turnen und für gesundheitsfördernden Breitensport. Die Geschäftsstelle sei „auf Vordermann gebracht“ worden und sie soll auch technisch aufgemöbelt werden. Langfristig müsse sie wohl als „hauptamtliche Stelle“ vorgesehen werden.

Der Interims-Sportvorstand Max Ernst Kunz hatte sich mit Trainern und Übungsleitern ausgetauscht, um ihre Probleme und Wünsche kennenzulernen. Denn Ziel sei auch „die Sportlichkeit nach vorne zu bringen“.

In einem „außerordentlichen Jahr“ ließ sich auch Günther Seifried als Kassier wieder in die Pflicht nehmen. „Im Moment sind wir kein armer Verein“, war sein Fazit. Aber langfristig könnten die „strukturellen Änderungen“ negativ zu Buche schlagen. Die seit 2010 „stabilen Beiträge“ – 27 Euro im Jahr für Erwachsene – müssten im kommenden Jahr überprüft werden.

Verabschiedet wurden Beisitzer Stefan Morlock. Als Vorstände schieden Norbert Eppler und Max Ernst Kunz jetzt aus. Sie werden sich jedoch in „ihrem“ TV weiter einbringen. Eppler hatte quasi „als letzter Mohikaner“ gefühlt und in seinem Amt den Verein auf Kurs gehalten, lobte Ehrenvorsitzender Marx. Und Kunz und Seifried hätten sich „voll reingehängt“, danke er für dieses besondere Engagement.