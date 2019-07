Trainingscamp in Wurmlingen

Von Schwäbische Zeitung

Ganz schön romantisch war ein Verliebter am Freitagmittag in Ravensburg – beziehungsweise eher über Ravensburg. Denn gegen 13.40 Uhr flog für wenige Minuten ein Flugzeug über die Stadt der Türme und zog ein Banner mit der Aufschrift „Ich liebe Dich!“ hinter sich her. Wer hinter der Aktion steckt oder wem die Nachricht galt ist bislang nicht bekannt. Wer jedoch weiß, wer so romantisch unterwegs war, darf sich gerne bei der „Schwäbischen Zeitung“ melden.