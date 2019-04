Tennisabteilung für Jugendarbeit ausgezeichnet

Eine besondere Auszeichnung des Württembergischen Tennisbundes (WTB) ist in diesen Tagen nach Wurmlingen gegangen. Die Tennisabteilung des Turnvereins Wurmlingen 1899, die im vergangenen Jahr am Wettbewerb „Gute Jugendarbeit“ teilgenommen hatte, erhielt für ihre langjährige, engagierte und vielfältige Arbeit mit dem Nachwuchs diese Auszeichnung.

Neben der Anzahl der gemeldeten Jugendmannschaften, von denen im vergangenen Jahr acht an den Start in verschiedenen Wettbewerben des Tennisbezirks E gingen, war für die Jury wohl auch das umfassende Rahmenangebot, das den Kindern und Jugendlichen in der Tennisabteilung zur Verfügung steht, für die Preisverleihung ausschlaggebend, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben einem mehrtägigen Intensivcamp im Sommer mit der Möglichkeit das Tennissportabzeichen abzulegen, ist die Kooperation mit der Konzenbergschule Wurmlingen sowie die Kommunikation des Vereines mit den Kindern und Eltern zu nennen.

Aus den Reihen des Wurmlinger Tennisnachwuchses schafften bei der letzten Bezirksjüngstensichtung fünf Kinder den Sprung in die Hauptsichtung. Ein weiteres Kind wurde in den Vorkader aufgenommen. Dies dürfte mitentscheidend für die Auszeichnung gewesen sein. Für Kinder im Kindergarten- beziehungsweise Vorschulalter gibt es mit einem Tenniskindergarten bereits ein erstes Angebot, sich spielerisch mit dem Filzball zu beschäftigen und erste Bewegungserfahrungen zu sammeln.

Mit der Preisverleihung erntete die Tennisabteilung des TV Wurmligen neben den bislang stets guten Platzierungen im Nachwuchsbereich nun auch eine offizielle Anerkennung seitens des Württembergischen Tennisbundes. Der Preis ist für alle Verantwortlichen des Vereines sicher ein weiterer Ansporn, sich intensiv mit der Nachwuchsarbeit und -förderung zu befassen, heißt es in der Pressemitteilung.

Der nächste geplante Event für den Tennisnachwuchs ist der Besuch des Stuttgarter Porsche-Tennis-Grand Prix am 20. April. Dabei werden fast 40 Wurmlinger Tenniskinder und ihre Begleiter große Tennisluft schnuppern und ihren Idolen ganz nah sein. Für die Sommerrunde 2019 sind erneut acht Nachwuchsmannschaften gemeldet.