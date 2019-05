Tausende Gäste kommen zum Brauereihoffest

Am Wochenende hat die Hirsch-Brauerei in Wurmlingen gefeiert. Unsere Mitarbeiterin Sabine von Döllen hat die Hauptorganisatorin Jutta Ehm einen Vormittag lang bei den letzten Vorbereitungen für das Brauereihoffest begleitet.

Früh um sieben öffnet sich das Tor. Erste Sonnenstrahlen erhellen den Raum und lassen erahnen, dass die letzte Nacht keine gewöhnliche in der Verladehalle war. Wo normalerweise regionale Bierspezialitäten verladen werden, sind heute Biergarnituren aufgereiht.

Stunden zuvor feierten hier am Samstagabend rund 1600 Gäste ausgelassen die große Volksfestparty mit „Allgäu Power“. Die Musiker brachten die Stimmung im mit Dirndl und Lederhos’n stilgerecht gekleideten Publikum zum kochen, und sorgten für ordentlich Bewegung im Saal und auf den Bänken.

Noch in der Nacht wurde der Partybereich grob gereinigt. 100 Helfer, hauptsächlich der Wurmlinger Vereine, waren im Einsatz. Jetzt steht die nächste große Aufgabe bevor - die Halle für das große Brauereihoffest herzurichten. Hauptkoordinatorin Jutta Ehm begutachtet den Raum. Nach nur vier Stunden Schlaf vergangene Nacht und den Anstrengungen des Vorabends, ist ihre Stimme noch nicht ganz wiederhergestellt, aber für ein paar Stunden muss es noch gehen. Heute Abend, nach dem großen Fest, wird sie Resümee ziehen. Und es wird positiv ausfallen. Rund 3000 Besucher werden sich bestens vergnügt haben, sei es beim Rundgang durch die laufende Produktion, auf dem Handwerkermarkt, dem Jahrmarkt, bei Fahrten mit dem Fuhrwerk oder in der Verladehalle. Unterhalten durch die Hirschbuben und die Musikvereine aus Wurmlingen und Immendingen, wie auch durch die Alphornbläser.

Die ganze Hirsch-Familie ist engagiert und jeder trägt seinen Teil zum guten Gelingen bei. Dementsprechend ist die Stimmung beim Aufbau eine familiäre, man spürt die enge Verbundenheit der Mitarbeiter zum Unternehmen.

7 Uhr: Jutta Ehm beginnt den ersten Rundgang des Tages über das noch ruhige und verschlafene Gelände. Sie verteilt erste Aufgaben. Gabelstapler bringen Pavillons und Biergarnituren, Sonnenschirme und eine Gefriertruhe. Die Kassen im Büro werden vorbereitet, dazu ist später keine Zeit mehr.

8.30 Uhr: Über das Gelände zieht ein Duft nach frischem Gebäck. Die Bäckerwagen stehen in der Einfahrt zum Gelände Schlange. Der Käsewagen reiht sich ein.

8.45 Uhr: Eintrudelnde Helfer der örtlichen Vereine werden eingewiesen: „Tische abwischen, die vorbereiteten Blumen darauf verteilen. Der Mann bei der Kletterwand braucht Hilfe. Es müssen mehr Sonnenschirme her.“ Die ersten Handwerker für den Markt reisen an und bekommen ihren Stand zugewiesen. Das dauert, denn man kennt sich von den vergangenen Jahren, und die Begrüßung fällt freudig und wortreich aus. Kreuz und quer eilt Jutta Ehm übers Gelände. Hier fehlt eine Bank, dort steht ein Pavillon schief, das Gelände für den mobilen Heißluftballon muss abgesperrt werden. Alle Fäden laufen bei ihr zusammen, und für alles gibt es schnell praktische Lösungen.

9.45 Uhr: Die Security ist da. Jutta Ehm bekommt einen kurzen Abriss des vergangenen Abends und weist die Mitarbeiter für den heutigen Tag ein – Worauf ist besonders zu achten? Wo sollen die erwarteten Busse parken? Wie läuft der Rundgang durch die Produktion reibungslos? Jutta Ehm nimmt sich Zeit für eine Bestandsaufnahme. Was ist übrig von gestern Abend, womit ist heute zu rechnen? Werden am Ende alle 2000 Würste, 6000 Wecken, 2000 Steaks, alle 500 Portionen Nudel- und Wurstsalat gegessen sein?

10.15 Uhr: Zum x-ten Mal an diesem Vormittag schallt es durch die Halle: „Jutta, ich brauche Dich.“ Dieses Mal fehlen die T-Shirts für die Helfer. Wo sind die Kassen? Aber die Antwort fällt immer gleich aus: „Keine Sorge, alles vorbereitet.“

10.30 Uhr: Aufgeregte Mitarbeiter: „Die Putzfirma fehlt, die Toiletten sind noch nicht geputzt. So sind sie nicht zu benutzen. Kurz wird es hektisch, in 30 Minuten geht’s los. Gab es ein Missverständnis? Zugleich steigt der Geräuschpegel, wieder bebt die ganze Halle. Soundcheck bei den Hirschbuben auf der Bühne. Dann läuft nochmal alles wie am Schnürchen: Kassen verteilen, Bons ausgeben, die soeben angereisten Gäste aus dem Elsass begrüßen. Gott sei Dank, die Toiletten sind jetzt auch blitzblank.

11 Uhr: Das Fest geht los und Jutta Ehm ist im Getümmel verschwunden. Vielleicht hat sie Zeit, und schaut den Stelzenläufern zu, oder genießt die Darbietungen der Volkstanzgruppe. Im Verlauf des Tages sieht man immer wieder ihre karierte Bluse aufblitzen und hört das längst vertraute: „Wo ist Jutta?“