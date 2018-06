Tanzen, turnen, Tennis spielen

Ein Großteil der mehr als 350 Kinder und Jugendliche des Turnvereins Wurmlingen ist am Sonntag voll in Aktion gewesen: Der TV hatte zum Sportfest für den Nachwuchs auf der Vereinsanlage beim Turnerheim am Talacker eingeladen.

In der Vergangenheit ging das Ereignis für den Breitensport traditionell an Fronleichnam über die Bühne. Aber dieser Termin in den Ferien war nicht mehr als ideal befunden worden, weil die Teilnehmerzahlen abbröckelten. Der neue Termin scheint wieder gut angenommen worden zu sein. Vorstandssprecher Norbert Wilhelm und Max Ernst Kunz aus der ehemaligen Führungsriege waren jedenfalls mit der Teilnehmerresonanz zufrieden.

Und noch etwas Neues klappte auf Anhieb: „Die junge Garde übernimmt Verantwortung“, erklärte Wilhelm. Denn das Sportfest wird nicht mehr von der Vereinsspitze organisiert, sondern weitere Mitglieder bringen sich hier ein. Am Sonntag waren Franziska Dufner und Miriam Liebermann zuständig.

Für Motivationsschübe sorgte auch Kunz als Moderator immer wieder. „Das ist ein schöner Einstieg“, bekam gleich die erste Gruppe, das Eltern-Kind Turnen von Kristina Schnekenburger, als Kompliment. „Nobody is perfect“, tönte zwar bei der Grundlagenschule aus dem Lautsprecher. Aber die „Entschuldigung“ war unnötig und nur Begleitmusik: Die Mädchengruppe von Mihane Gavranaj glänzte. Richtig fit zeigten sich auch die verschiedenen Turngruppen, die Mädchen mit Angela Peinemann, das Vorschulturnen mit Julia Schweizer, wie auch die Buben mit Daniel Hauser.

Und zwischendurch war regelrechtes Gewusel auf der Sportanlage: Stefan Schnekenburgers Tenniskinder waren angetreten. Die Junggarde von Franziska und Evelyn Dufner indes ist im Umbruch und für den Neuaufbau würde sie weitere Mädchen gerne aufnehmen. Die Jazz-Minis von Ramona Marzinzick und Teresa Zepf zauberten einen bunten Tupfer auf den Platz, und dann war auch noch die weitere Eltern-Kind-Gruppe von Daniela Kohlbrenner und Melanie Lieb im Blickpunkt.

Der Abschluss war kunterbunt gemischt. Da ließ Mihane Gavranaj die Puppen tanzen. Kleine Enkelinnen zogen ihre Opas auf die Sportfläche für die gemeinsame Schlussgymnastik. Weil die Kinder sich aber immer noch nicht genug ausgetobt hatten, wurde für sie ein spielerisch zu bewältigender „Hindernis“-Parcours aufgebaut.

Begonnen hatte das Sportfest mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Pastoralreferent Alexander Krause. Auch der Musikverein Wurmlingen war bei der Veranstaltung zu Gast und spielte ein flottes Frühschoppenkonzert.