Tageslichttest soll Entscheidung bringen

Der neue Kindergarten in Wurmlingen soll nach den Sommerferien in Betrieb genommen werden. Im Gemeinderat wurde jetzt über die farbliche Gestaltung der Fassaden beraten. Architekt Herbert Munz berichtete zudem über den Baufortschritt. Entschieden wurde auch, die Fachberatung an die katholische Kindergartenfachberatung zu vergeben.

Die Fertigstellung der Fassaden ist eine Voraussetzung, um auch die Außenanlagen gestalten und erstellen zu können. Architekt Munz hatte entsprechende Farbmuster in abgestuften Grün-Tönen mitgebracht. Bei Kunstlicht im Ratssaal wurde allerdings nur eine Vorauswahl getroffen. In die engere Wahl kamen die Farbnummern 36213 und 36114 der Firma Stotmeister. Diese sollen an einem der Gebäude als Muster angebracht werden. Zum Entscheiden „schauen wir das bei Tageslicht an“, legte Bürgermeister Klaus Schellenberg fest. Bereits fix ist die Gestaltung der Dächer mit „Ziegel naturrot“.

Das Regenwetter der vergangenen Wochen habe den Baufortschritt leicht verzögert, informierte Architekt Munz. Der Trockenbau sei fertig und das Gewerk Technik sei sehr weit fortgeschritten. Der Elektriker beginne in der kommenden Woche. Der Estrich könne voraussichtlich Ende März gelegt werden, ergänzte der Schultes.

Die Beratung soll durch die in Tuttlingen bestehende Fachberatungsstelle des Landesverbandes der katholischen Kindertagesstätten erfolgen, so der einstimmige Ratsbeschluss. Daher soll dem Landesverband unter dem Dach der Diözese Rottenburg-Stuttgart beigetreten werden. Die Kosten der Fachberatung werden für zwei Gruppen im neuen Kindergarten bei rund 1500 Euro pro Jahr liegen.