Sydney: Millionenstadt zum Verlieben

Die Wurmlinger Schülerin Michelle Fallert war bis Ende August einige Monate in Australien. Im letzten Teil ihres Erlebnisberichts über Land und Leute steht die Millionenmetropole Sydney im Mittelpunkt.

Große Menschenmengen strömen von links nach rechts, stockender Verkehr, Wolkenkratzer und das ,,Opera House“, das sind einige Dinge, die sehr bekannt für Sydney sind. Doch es gibt noch viel mehr in der Stadt zu entdecken, die niemals zu schlafen scheint.

Zu allererst sollte man wissen, wie das Verkehrssystem in der großen Stadt funktioniert. Es ist sehr mühsam, mit dem Auto durch Sydney zu fahren, da es immer dichten Verkehr gibt, und es ist schwer einen Parkplatz zu finden. Aufgrund dessen ist es ratsam, sich mit Bus, Zug oder Metro fortzubewegen.

Es gibt die sogenannte ,,Opalcard“, die man gratis in jedem Supermarkt und Kiosk erhalten kann. Man hat jederzeit die Möglichkeit die Karte aufzuladen. Steigt man in eines der Verkehrsmittel ein, muss man die Karte nur an ein Gerät halten, ebenso beim Aussteigen. Der Betrag wird somit abgebucht. Mit der ,,Opalcard“ fährt man allgemein günstiger und sie stoppt bei dem Betrag von 15 Dollar. Danach kann man unbegrenzt den ganzen Tag weiterfahren, ohne dass mehr abgebucht wird.

Außerdem gibt es einige Specials, für Senioren oder auch sonntags ist es um einiges billiger. Man kann für nur 2,50 australische Dollar den ganzen Tag öffentliche Verkehrsmittel benutzen, ohne weitere Einschränkungen. Grundsätzlich ist das Verkehrssystem in Sydney sehr gut, und weiß man mal nicht mehr weiter oder ist verwirrt, in welchen der vielen Busse man nun einsteigen muss, sind die Einheimischen jederzeit hilfsbereit

Der ,,Circular Quay“ liegt zentral und ist ein Dreh- und Angelpunkt für alle Verkehrsmittel, die Fähren mit einbegriffen. Die Fähren bieten viele verschiedene Möglichkeiten, zu den benachbarten Vororten zu fahren und während der Fahrt werden einem unterschiedlichste Blicke auf Sydney geboten.

Man kann beispielsweise zu dem berühmten Ort Manly fahren, der einen schönen Strand und etliche Shoppingmöglichkeiten zu bieten hat. Außerdem kann man direkt zu dem berühmten Opernhaus spazieren, dass auf so vielen Titelseiten von Englischbüchern und ähnlichem abgebildet ist. Man fühlt sich ganz klein, wenn man davorsteht. Es ist wirklich ein faszinierendes Gebäude.

Auf dem Weg zu der ,,Harbour Bridge“ kommt man durch das Stadtviertel ,,The Rocks“. Dort reihen sich gehobene Restaurants und Pubs in historischen Straßen aneinander. Touristen können sich in einigen Shops mit handgefertigter Ware und Souvenirs austoben.

Ist man durch das hübsche Viertel durch, gelangt man zur ,,Harbour Bridge“, von der man einen genialen Blick über Sydney hat. Man kann tolle Bilder von dem ,,Opera House“ machen, von einer ganz anderen Perspektive. Die weite Hafenpromenade, an der Straßenmusiker spielen bietet eine gute Gelegenheit an seine Mittagspause zu verbringen. Braucht man etwas Ruhe für sich, kann man einen Spaziergang durch den botanischen Garten machen und die schönen Pflanzen aller Art bestaunen.

Das ,,Queen Victoria Building“ ist ein prachtvolles Gebäude, welches im Zentrum von Sydney liegt. Die große Kuppel und die zwei mechanischen Uhren mit beweglichen Figuren, die man von innen, von der oberen Etage betrachten kann, sind ein toller Anblick. Grundsätzlich lohnt es sich schon, einen kleinen Spaziergang durch das prächtige Gebäude zu machen, um die prunkvolle viktorianische Gestaltung bestaunen zu können. Außerdem gibt es viele verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten.

„Bondi Beach“ ist als Tourist ebenfalls ein Muss. Der Strand, eingebuchtet inmitten der Häuser, bietet eine einzigartige Kulisse. Von angenehmen Anfängerwellen bis zu ziemlich großen Wellen, auf denen dann nur noch die Profis surfen können, kann es hier alles geben. Dementsprechend wimmelt es hier nur so von Surfern und es kann schnell mal voll werden auf dem Wasser.

Ebenso am Strand ist immer etwas los. Entlang der Promenade des Strandes kann man einige Graffiti bestaunen, von verschiedenen Künstlern. Sie spielen zum Teil auf die Wasserwelt und momentane Themen, beziehungsweise Probleme an und bringen einen etwas zum Nachdenken. Sie vermitteln gute Botschaften und es lassen sich gute Bilder davor machen.

Grundsätzlich ist Sydney eine wunderschöne Stadt, in der eine angenehme Atmosphäre unter all den freundlichen Menschen herrscht. Es gibt viele Grünanlagen und die Stadt ist sehr sauber.

Ich habe nur einige Sehenswürdigkeiten und Plätze beschrieben, die sehr bekannt sind und schön zum Besichtigen sind, aber natürlich gibt es in der lebendigen Stadt noch viel mehr zum Entdecken. Oft kommt es einem nicht so vor, als ob man sich gerade in einer Millionenstadt befindet. Nein, es ist nicht schwer, sich in Sydney zu verlieben und man kann sich nur wohlfühlen.

Für mich sind vier wunderschöne Monate vorbei gegangen, in denen ich viel gelernt und Erfahrungen für das Leben gesammelt habe. Ich bin durch schwierige und weniger schwierige Phasen gegangen, habe letztendlich aus allem Lernen können und kann einen solchen Auslandsaufenthalt nur weiterempfehlen. Eine gewisse Portion Mut und Abenteuerlust gehört dazu, doch es wird sich lohnen. Sydney war eine geniale Abschlussstation, die meinen Aufenthalt perfekt abgerundet hat. Nun stehen für mich die letzten zwei Schuljahre an und das Abitur. Danach wird man sehen wo meine Reise hingeht, vielleicht ja wieder zurück nach Australien oder doch wo ganz anders hin?