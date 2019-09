SVSO gewinnt 4:2 beim SV Wurmlingen

Sechs Tore, drei Alu-Treffer, hitzige Zweikämpfe und einige umstrittene Entscheidungen haben die Zuschauer des Fußball-Kreisliga A-Derbys zwischen dem SV Wurmlingen und dem SV Seitingen-Oberflacht zu sehen bekommen. Am Ende setzte sich der Gast aus der Baar aufgrund einer effektiven ersten Halbzeit 4:2 (4:1) durch.

Dem 0:1 ging ein abgefälschter Freistoß von Gäste-Kapitän Kevin Grenz voraus. Leon Schrödinger musste aus wenigen Metern nur noch einschieben. Wurmlingen hatte nur eine Zeigerumdrehung später die Chance zum Ausgleich, doch Neuzugang Anthony Nwaise, der im Sturmzentrum agierte, konnte die Hereingabe von Marc Beck nicht verwerten. Kurz darauf sorgte er mit einer Einzelleistung im Strafraum für den frühen Ausgleich.

Ab Mitte der ersten Hälfte wurde das Spiel hitziger. Der Unparteiische, der spielübergreifend eine unglückliche Leistung zeigte, verwarnte vier Spieler innerhalb von 15 Minuten.

Der Gastgeber wurde druckvoller, konnte das Chancenplus aber nicht nutzen und so war es nach etwas mehr als einer halben Stunde ein Fernschuss von Abdürrahim Kadak, der das 1:2 einleitete. Der Ball flog vom Querbalken zentral vor dem Tor wieder runter und Jannis Mink köpfte unter Bedrängnis ein (32. Minute). Der SVSO nutzte seine erste Druckphase im Spiel, ließ nicht nach und kam nur drei Minuten später zum 1:3, als SVW-Innenverteidiger Philipp Möll eine Kienzle-Flanke von rechts unglücklich ins eigene Tor bugsierte. Noch vor dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag. In der ohnehin schon aufgeheizten Stimmung nahm Schiedsrichter Bernd Kaiser das Wurmlinger Anschlusstor zum 2:3 (38.) zurück, da Nwaise nach Pass von Giuseppe Mazzola im Abseits gestanden sein soll. Auf der anderen Seite nutzte Angreifer Maurizio Colucci einen Fehler bei der Ballverarbeitung in der SVW-Defensive und schob aus kurzer Distanz flach zum 1:4-Halbzeitstand ein (45.+3).

SVW hadert mit Schiedsrichter

Der SV Wurmlingen war zwar vor dem gegnerischen Tor aktiver, haderte am Samstag aber zum einen mit der eigenen Chancenauswertung und zum anderen mit den Entscheidungen des Unparteiischen. Dieser nahm in der 49. Minute das zweite Tor zurück – nach einem Fernschuss und der Parade des Keepers soll es erneut eine Abseitsstellung gegeben haben.

In der intensiv geführten Partie spielte Seitingen-Oberflacht weiterhin mit und wollte sich nicht in der eigenen Hälfte festsetzen. Durch die vielen langen Bälle und Unterbrechungen gelang keiner Mannschaft mehr ein geregelter Spielaufbau. Erst in der 60. Spielminute verkürzte der SVW zu diesem Zeitpunkt verdient. Erneut Nwaise setzte nach und traf im Anschluss an einen Kopfball von Pape. Dieser hatte in der Folgezeit Pech mit einem Latten- (67.) und Pfostentreffer (70.).

SV Wurmlingen: Tobias Schöpf, Philipp Möll (ab 81. Minute Junior Stephen Tizi), Marc Beck, Saikou Joof, Sebastian Zepf, Sevdail Sulejmani, Benedikt Hellmann (66. Andre Beck), Giuseppe Mazzola, Jannick Pape, Peter Jung, Anthony Nwaise.

SV Seitingen-Oberflacht: Henrik Münchberg, Kevin Grenz, Fabian Schmid, Simon Kienzle, Leon Schrödinger (74. Pape Gueye), Michele Colucci, Abdürrahim Kadak, Jannis Mink, Christian Maurer (65. Tim Bertsche), Maurizio Colucci (90. David Maier), Ralf Schorpp.

Tore: 0:1 Leon Schrödinger (10. Minute), 1:1 Anthony Nwaise (14.), 1:2 Jannis Mink (32.), 1:3 Philipp Möll (36. Eigentor), 1:4 Maurizio Colucci (45.+3), 2:4 Anthony Nwaise (60.). - Schiedsrichter: Bernd Kaiser (Königsfeld). - Zuschauer: 100. - Gelbe Karten: 4/4.