Sven Veit wird neuer Wurmlinger Trainer

Der Sportverein Wurmlingen wird mit einem neuen Trainer in die Saison 2012/2013 gehen. Neuer Mann an der Linie wird Sven Veit sein. Er wird Sener Kalayci zum Saisonende ablösen, der aus privaten Gründen kürzer treten möchte. Der SV Wurmlingen war mit der Arbeit von Sener Kalayci, trotz des wahrscheinlichen Abstiegs aus der Fußball-Bezirksliga, sehr zufrieden und akzeptierte seine Entscheidung.

„Mit Sven Veit verpflichtet der Sportverein seinen Wunschtrainer. Für uns war es wichtig, einen Mann zu verpflichten, der in unser Gesamtkonzept passt und der die Strukturen im Verein kennt“, heißt es in einer Pressemitteilung des SVW.

Der SV Wurmlingen ist für Sven Veit die erste Trainerstation. Zuvor war er als Spieler beim FC Epfendorf und dem damaligen FC 08 Tuttlingen in der Landesliga aktiv und ist bereits seit Jahren eine Stütze der Wurmlinger Mannschaft und des Vereins. Er hat sich in der Vergangenheit vor allem konzeptuell in die Jugendarbeit eingebracht und dort auch erste Trainererfahrung gesammelt. Seine Aufgabe wird es sein, mit jungen Spielern eine spielstarke Mannschaft für die Zukunft zu formen, die bei einem Abstieg mittelfristig wieder zurück in die Bezirksliga soll.