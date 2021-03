SV Wurmlingen verlängert mit seinem Trainerteam

Der Ball ruht, doch die Planungen laufen: Der SV Wurmlingen, mit seinen Mannschaften aktiv in der Fußball-Kreisliga A 2 und B 2, hat die Verträge mit dem Trainerteam und dem sportlichen Koordinator Sven Veit verlängert. Das teilt Domenico Maimone, zweiter SV-Vorstand, mit.

Im vergangenen Sommer hatte der Verein personelle Änderungen vermeldet und die offenen Positionen mit ehemaligen Spielern und Trainern besetzt, die den Verein über Jahre kennen. Spielertrainer Marco Maichle und Co-Spielertrainer Michael Großmann leiten seit der aktuell unterbrochenen Spielzeit die Geschicke der ersten Mannschaft, Philipp Möll rückte beim Kreisliga B-Team als Spielertrainer zu Ciro Mazzola ins Trainergespann auf. Ex-Torwart Benjamin Chrismann, der für die Schwarz-Gelben in der Bezirksliga und Kreisliga A 2 zwischen den Pfosten stand, gibt seine Erfahrung seit der Saison 2020/21 als SVW-Torwarttrainer weiter.

Sven Veit, früher unter anderem Aktiventrainer beim SVW, fungiert als sportlicher Koordinator. Mit allen verständigte sich der Verein auf eine Vertragsverlängerung.

Maichle, der ebenso wie Großmann erstmals als (Spieler-)Trainer tätig ist, spricht aufgrund der Beschränkungen von einem „ziemlich anstrengenden Jahr“ – dennoch sagt er rückblickend: „Insgesamt hat es aber viel Spaß und Freude gemacht, mit der Mannschaft und dem Verein zusammenzuarbeiten.“ In neun absolvierten Partien sammelte der SVW in der Kreisliga A 15 Punkte. Daraus resultiert aktuell Platz acht. Maichle lobt das fußballerisch gute Niveau, erwähnt aber auch die vielen einfachen Gegentreffer und das in einigen Spielen nicht auf den Platz gebrachte Potenzial. „Daran müssen wir definitiv noch arbeiten.“

Die Gründe für die Vertragsverlängerung sehen die Trainer in dem guten Verhältnis zu den Spielern, zur Vorstandschaft und untereinander im Trainerteam. „Besonders schön für uns Trainer ist der Zusammenhalt und die Kameradschaft der ganzen Aktiven, egal ob Erste oder Zweite“, so Möll. Mit der zweiten Mannschaft steht der SVW sowohl personell als auch tabellarisch deutlich verbessert da als in der jüngeren Vergangenheit. Mit elf Zählern ging man als Tabellensechster in die Zwangspause Ende Oktober. Möll: „Für die weiteren Jahre wollen wir oben angreifen und einen starken Unterbau für die erste Mannschaft aufbauen.“

Bis auf zwei Abgänge bleiben die großen Kader zusammen. Rene Bayer wird wieder zum Ligakonkurrenten FC Frittlingen zurückkehren, Fabian Kraus wechselt nach Furtwangen. Verstärkungen im Sommer sind für beide Mannschaften denkbar.