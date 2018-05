Der SV Wurmlingen steht vor einem Umbruch. In der Sommerpause stehen im Spielerkader des in der Fußball-Kreisliga A spielenden Vereins einige Änderungen an. Der zweite Vorsitzende, Domenico Maimone, dementiert jedoch, dass es eine Massenflucht aus Wurmlingen gebe.

„Es stimmt, wir haben Abgänge, aber wir haben auch Neuzugänge“, sagt Maimone und verneint die Gerüchte, dass zwölf Spieler den Verein verlassen werden und die zweite Mannschaft abgemeldet werden muss. Maimone: „Stand jetzt, stellen wir auch in der neuen Saison zwei Mannschaften.“ Die zweite Mannschaft spielt immerhin in der Kreisliga B und hat dort in der Rückrunde durch einige überraschende Ergebnisse aufhorchen lassen. Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren über die Relegation wolle man nicht so einfach den Platz in der Kreisliga B wieder freimachen, sagt Maimone.

Der Funktionär bestätigt vier bereits feststehende Abgänge. Michael Großmann schließt sich dem Landesliga-Aufsteiger VfL Mühlheim an (wir berichteten), Marco Maichle zieht es als Co-Trainer zu seinem Heimatverein FC Winterlingen, und Björn Grathwohl wechselt zum FC Weilersbach (Kreisliga A 1 Bad. Schwarzwald), der vom ehemaligen Trainer der zweiten Mannschaft des SC 04 Tuttlingen, Nunzio Pastore, trainiert wird. Grathwohl hatte bereits unter Pastore in Tuttlingen gespielt. Auch Marius Schätzle wird den Verein verlassen. „Er sucht eine neue Herausforderung, will sich höherklassig verbessern“, sagt Maimone. Einen neuen Verein nannte er nicht.

Weitere Abgänge waren dem SVW-Funktionär nicht bekannt, allerdings wollen einige Akteure aufhören. Maimone: „Einige Spieler wollen aus privaten Gründen kürzer treten, aber aushelfen, wenn Not am Mann ist.“

Diese Veränderungen im Kader sieht man beim SV Wurmlingen aber nicht nur als Nachteil. Maimone: „Das kann jetzt auch ein Neuanfang sein. Wir wollen etwas aufbauen, was langfristig angelegt ist, setzen dabei auf die Jugend. Schon in den abschließenden Spielen dieser Runde wollen wir einige A-Jugendliche bei den Aktiven reinschnuppern lassen.“

Und einen Neuzugang gibt er auch schon preis: „Torhüter Tobias Schöpf wechselt vom SC 04 Tuttlingen zu uns. Er spielt dort bei den A-Junioren in der Verbandsstaffel. Mit weiteren Spielern sind wir im Gespräch.“ Tobias Schöpf ist der Sohn des SVW-Vorsitzenden Oliver Schöpf.

Ein entscheidender Mann beim Blick in die Zukunft ist Joachim Patzak. Der Aldinger übernimmt im Sommer das Traineramt von Benjamin Raidt. Maimone: „Wir wollten eigentlich mit Benjamin Raidt weiter machen. Aber er ist durch neue Aufgaben beruflich zeitlich eingeschränkt.“

Patzak in Planungen einbezogen

Patzak, ein erfahrener Trainer mit vorhergehenden Stationen bei der SpVgg Aldingen, SpVgg Trossingen, FSV Denkingen und derzeit noch bei der SG Dürbheim/Mahlstetten, ist in die Planungen der neuen Saison einbezogen. Maimone: „Ich freue mich, dass wir uns gefunden haben. Joachim Patzak ist ein richtiger Vereinsmensch und Kamerad. Er passt gut zu uns in den Verein.“

Großen Druck will der SVW-Funktionär nicht ausüben. „Wir müssen nach dem Neuanfang im Sommer nicht gleich oben mitspielen“, sagt Maimone.

Nachdem die Wurmlinger lange Zeit um den zweiten Platz, der zu den Relegationsspielen zur Bezirksliga berechtigt, mitgemischt haben, sind die Wurmlinger durch schlechte Ergebisse bis auf den fünften Platz zurückgefallen. Zuletzt gab es vier Niederlagen in Folge, darunter mit 1:7 und 1:8 zwei deutliche Klatschen. Maimone: „Diese Ohrfeigen gefallen uns nicht. Aber die Luft ist einfach draußen.“