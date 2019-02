SV Wurmlingen gewinnt 5:2

Der SV Wurmlingen hat mit seinen beiden aktiven Mannschaften Fußball-Testspiele ausgetragen. Die erste Mannschaft besiegte den SV Niedereschach 5:2 (2:0), die SVW-Zweite trennte sich torlos vom FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen II.

Gegen den SV Niedereschach aus der Kreisliga A Bad. Schwarzwald, Staffel 1, machten die Wurmlinger ihr bislang bestes Vorbereitungsspiel. Mittelfeldspieler Marc Beck, der erst von einer Verletzung zurückkam, traf direkt in der ersten Minute per Distanzschuss zur Führung. Im Anschluss an einen schönen Spielzug erhöhte er in der 25. Minute auf 2:0. Kapitän Jannick Pape stellte nach etwa einer Stunde auf 3:0, anschließend verkürzten die Gäste (61. Minute). Auch auf das 4:1 von Marc Beck folgte kurz darauf der Gegentreffer. Beiden Gegentoren gingen Ballverluste voraus. „Dennoch war das Kombinationsspiel in der zweiten Hälfte besser. Wir haben uns schneller vom Ball getrennt, als noch vor der Halbzeit. Wir haben auch die Chancen besser verwertet als zuletzt“, sagte Wurmlingens Trainer Joachim Patzak. Mit seinem vierten Treffer setzte Beck in der 78. Minute den Schlusspunkt.