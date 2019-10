Stimmen zur Entscheidung

(abra) - Zahlreiche Bürger aus dem nördlichen Landkreis, darunter viele Mitglieder der der Klinikinitiative, waren geschockt von dem geschlossenen Abstimmungsverhalten. „Die Klinikinitiative ist tief enttäuscht über diese Abstimmung“, sagte der frühere Chefarzt des Spaichingen Klinikums und Vize-Vorsitzender des Klinikvereins, Dr. Albrecht Dapp. Die Initiative befürchte erhebliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung und werde ganz genau darauf achten, ob die Zielplanungen auch eingehalten werden.

Landrat Stefan Bär sagte, er sei froh über die klare Entscheidung. Das sei ein Signal für die Belegschaft, die Erleichterung sei schon am selben Abend spürbar gewesen. Jetzt gelte es, wieder aufeinander zuzugehen.

Über Wochen und Monate habe die CDU-Fraktion intensiv diskutiert, sagte deren Fraktionsvorsitzender Markus Hugger. Die Ausgangslage der verschiedenen Mitglieder sei sehr unterschiedlich gewesen. Es habe die Mitglieder aus der Raumschaft Spaichingen gegeben, die für ihre Klinik gekämpft haben, es habe aber auch jene aus dem ganzen Landkreis gegeben, die Sorge um den gesamten Standort hatten durch die Diskussionen.

Er selbst sei noch nie so häufig in Spaichingen zu Gesprächen, auch mit Bürgermeister Schuhmacher, oder Veranstaltungen gewesen, wie in den vergangenen Wochen. Er sei aber froh, jetzt einen Minimalkonsens – er meint die verbindliche Zusicherung und einen Zeitplan für den Aufbau des IGZ und keine zeitliche Begrenzung für die Existenz der beiden verbleibenden kleinen Abteilungen – in der Fraktion erreicht zu haben. Es gelte jetzt mit Nachdruck ein breites medizinisches Angebot anzubieten (abra)