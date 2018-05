Staufen GmbH ist verkauft

Die Staufen GmbH in Wurmlingen ist vier Monate, nachdem sie Insolvenz angemeldet hat, zum 1. Mai an eine extra dafür gegründete deutsche Gesellschaft des österreichischen Papierwarenherstellers Format Werk GmbH verkauft worden. Am Dienstag wurde der Kaufvertrag abgeschlossen, berichtete der vorläufige Insolvenzverwalter Florian Götz auf Nachfrage unserer Zeitung. Zur Höhe der Kaufsumme machte er keine Angaben.

In der näheren Auswahl der möglichen Investoren waren zwei Unternehmen, die beide aus der Papierbranche stammen. „Vom Kaufpreis waren beide gleichwertig“, sagte Götz. Dennoch hat die österreichische Format Werk GmbH den Zuschlag bekommen. Das Unternehmen habe ein klares Konzept vorgelegt, wie es mit der Staufen GmbH, die nach dem Verkauf nun Staufen Premium GmbH heißt, weitergehen soll.

„Es ist geplant, in den Standort zu investieren“, blickte der Rechtsanwalt aus Villingen-Schwenningen voraus. Alle rund 60 Mitarbeiter seien übernommen worden. Ausschlaggebend war auch, dass der Übergang schnell über die Bühne gehen kann. Der andere Investor habe dies erst im August oder September vorgehabt, erklärte Götz und ergänzte: „Das birgt Unsicherheit.“

Das österreichische Unternehmen ist nach Angaben von Götz „seit vielen Jahren erfolgreich“ und „macht eine solide Arbeit auf hohem Level“. Er ist der Ansicht, dass man einen neuen „starken Eigentümer gefunden hat, der Wurmlingen voranbringt“. Neuer Geschäftsführer ist Thomas Gillesberger, der von der Geschäftsleitung der Format Werk GmbH stammt. Genauso wie die Wurmlinger Traditionsfirma, die seit mehr als 100 Jahren im Ort ansässig ist, stellt die Format Werk GmbH unter anderem Collegeblöcke her.

Die Neuigkeiten sind laut Götz bei einer Betriebsversammlung den Mitarbeitern in Wurmlingen mitgeteilt worden. Nun müssten auch Kunden und Lieferanten informiert werden. Das Wurmlinger Unternehmen war auf Nachfrage unserer Zeitung nicht zu einer Stellungnahme bereit.

Wie bereits berichtet, hatte der Wurmlinger Papierverarbeiter schon einmal im Dezember 2013 Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen wurde dann von der Schweizer Industriebeteiligungsgesellschaft Blansjaar AG übernommen. Anfang Januar 2018 meldete das Wurmlinger Traditionsunternehmen erneut Insolvenz angemeldet. Es gab zwölf Kauf-Interessenten.

Über Format Werk:

Die Format Werk GmbH wurde 1976 gegründet, Firmensitz ist im österreichischen Gunskirchen. Das Produktportfolio umfasst unter anderem Hefte, Collegeblöcke, Schreibblöcke, Flipchart-Blöcke, Spiralware, Ringbuchblöcke, Zeichenblöcke, Karteikarten. Medienberichten zufolge hat die Format Werk GmbH mit rund 100 Mitarbeitern im Jahr 2015 rund 24 Millionen Euro Umsatz erzielt.