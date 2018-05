Statt Après-Ski-Party bei 16 Grad gibt’s ein Sommerfest

Der Skiclub Wurmlingen geht mit einem bewährten Vorstandsteam ins neue Vereinsjahr: In der Hauptversammlung am Freitagabend sind in den Teilneuwahlen der zweite Vorsitzende Matthias Dreher und Kassier Philipp Raidt einstimmig bestätigt worden.

Lediglich eine Veränderung gab es im Ausschuss: Gaby Quarleiter hatte nach sechs Jahren auf ihr Amt verzichtet. Neu bestimmt wurde Marco Greiner. Zuvor hatte Vorsitzender Manuel Knittel eine zufriedene Gesamtbilanz über „ein positives Vereinsjahr – mit vielen Events“ gezogen. Dabei stellte er fest, dass „die einzelnen Sparten wunderbar funktionieren“.

Davon konnten sich auch die Teilnehmer auf Grund der detaillierten Berichte ein umfassendes Bild machen. Ein positives Zahlenwerk legte Kassier Philipp Raidt vor. Und an die Verbesserung der Frauenquote erinnerte er auch. Bei insgesamt 427 Mitgliedern stehen den 238 männlichen nur 189 weibliche Mitglieder gegenüber. „Aber da ist gestern noch eine dazugekommen“, machte er die Geburt seiner zweiten Tochter publik.

Zwei Athleten im DSV-Kader

Als Sportwart alpin ist Andreas Bacher auch für die Inliner zuständig. Mit Lisa Stäudinger und Johannes Schubert hat er sogar zwei Athleten im DSV-Kader. Im Landeskader sind Lara Stäudinger als Sportlerin und Tobias Bacher als Trainer. Das „ganz besondere Rennen“ – die Dorfmeisterschaften am eigenen Skihang in Wurmlingen – stufte er als „richtig schöne Veranstaltung“ ein. Lediglich die anschließende Après-Ski-Party gab es nur in abgespeckter Version: Bei Temperaturen von 16 Grad unter dem Gefrierpunkt war die zuvor gebaute Schneebar keine allzu gastliche Stätte. Zum Ausgleich ist am 25. Juli an der Skihütte ein Sommerfest geplant.

Die Tourengruppe von Claus Michelfelder brachte es auf 137 „Manntage“ an Skitouren. Aktiv ist auch die Walking-Gruppe von Edmund Pede. Im Sommer war sie 68 Mal und im Winter 50 Mal auf Trainingstour. Der Radtreff von Siegfried Stolpp war 23 Mal auf Achse und durchschnittlich elf Teilnehmer legten dabei 719 Kilometer zurück. Altersbedingt sich einschleichende Konditions-Defizite werden in der Gruppe durch den Einsatz von Pedelecs ausgeglichen.

Hans Weber legte in der Gymnastikgruppe in 24 Trainingseinheiten Wert auf die Schulung von Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit. Zudem legte er einen „Werbeblock“ fürs Sportabzeichen ein. Dieses sei „auch für Skifahrer, Snowboarder und Radfahrer machbar“.