Sportabzeichen der Konzenbergschule

Am 11. und 18. Mai absolvierten alle Klassen der Grundschule das Sportabzeichen. Die Schüler hatten volles Programm an beiden Tagen. Sie durchliefen sechs Stationen: Standweitsprung, Weitwurf, Drehwurf, 800m Lauf, Sprint und Seilspringen. Trotz der Hitze an beiden Tagen waren die Kinder hoch motiviert und gingen voller Freude durch die verschiedenen Stationen. Mit einer Siegerehrung, bei der alle eine Urkunde bekamen, ging der Sporttag zu Ende. Für die sehr guten Leistungen wurden die Kinder zudem mit dem „Konzenbergschule Sportabzeichen“ belohnt. Natürlich auch ein Dankeschön an alle Helfer.