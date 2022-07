Spendenaktion „Narren helfen Jecken“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 2. Juli haben wir uns auf den Weg nach Heimersheim ins Ahrtal gemacht, um unsere Narrenfreunde der Karnevalsgesellschaft Närrische Landskroner Heimersheim 1950 e.V. zu besuchen. Dort hat uns der Geschäftsführer empfangen und uns einige Stationen genannt, damit wir uns die Auswirkungen der Flutkatastrophe anschauen konnten, da unsere Narrenfreunde an diesem Wochenende selbst ein Fest „Sommer Sonne Funke-Fess“ ausrichteten. Nach unserer Erkundungstour haben wir auf dem Fest unserer Narrenfreunde den Abend ausklingen lassen.

Am Sonntag konnten wir nach dem Frühschoppen den Scheck unserer Spendenaktion in einem festlichen Rahmen übergeben. Die Spenden kamen durch Einzelspenden und einen Zuschuss aus unserer Vereinskasse zusammen. Unsere Narrenfreunde waren sprachlos über den zusammengekommenen Spendenbetrag, den sie nun in Empfang nehmen durften. Sie haben sich sehr gefreut, dass wir diese Aktion ins Leben gerufen haben und auch über jede Einzelspende. Hierfür ein Herzliches Dankeschön.

Diese Spendensumme wird für die Kinderkleider eingesetzt und somit können diese fast komplett ersetzt werden, damit der nächste Karneval beginnen kann. Als Dank haben wir Orden vom Prinz Thomas l. und den Flutorden „Ahr Laaf Kreis Ahrweiler“ erhalten. Auch wir möchten uns nochmals bei allen die beigesteuert haben recht herzlich bedanken.