Sommerabschluss des Jugendorchesters

Die ursprünglich geplante „Sternwanderung“ aus den drei Mitgliedsgemeinden ans Kugelhölze zum Grillen musste wegen der aktuellen Waldbrandgefahr kurzerhand einem Plan B weichen. Aber das routinierte Jugendleiterteam war dieser Herausforderung gewachsen. Fleischkäs- und Käseweckle hielten als Ersatz für die Grillwürste her. Vor der Vogtey wurden Tische und Bänke aufgestellt, die Wiese unter den Bäumen am Schloss bot den idealen Platz für die vielen Spiele, die noch schnell aus dem Hut gezaubert wurden: alle Spiele natürlich mit Bezug zur Blasmusik. Es mussten Luftballons aufgeblasen werden, diese wurden dann im Gleichschritt in Raupenformation ins Ziel gebracht. Tischtennisbälle mussten von Glas zu Glas geblasen werden, Stichwort fokussierte Luftführung. Eine Notenständer-Aufbau-Challenge befasste sich mit den rein technischen Fragen des Vereinslebens. Leider hat es dem bestellten Eiswagen nicht gereicht, uns anzufahren. Trotzdem war der Nachmittag ein riesen Spaß! Die nächste Probe findet nach den Sommerferien am 22 September statt.