Skiclub Wurmlingen vollzieht Generationswechsel

Langjährige Mitglieder sind in der Hauptversammlung des Skiclubs Wurmlingen in den Blickpunkt gerückt worden: 18 Mitglieder ehrte Vorsitzender Thomas Tontarra für 25 Jahre Treue. Dazu kam die Verabschiedung von erfahrenen Vorstands- und Ausschussmitgliedern.

Einzelne hatten bereits seit der Gründung des Vereins vor 30 Jahren Aufgaben übernommen und sich seither „dem Skiclub verpflichtet gefühlt“. Bei ihnen war der Skiclub tatsächlich wichtiger „Teil des Lebens geworden“, wie der langjährige Vorsitzende Peter Lengenfelder bekannte. Jetzt wolle er „das Terrain mal räumen und Junge ran lassen“ hatte Radtreffchef Norbert Pfeiffer als Devise ausgegeben. Und der Generationswechsel klappte reibungslos: Vorsitzender Tontarra sah den Skiclub in der „glücklichen Lage“, dass neue Idealisten die Ämter nahtlos weiterführen können.

Neben Lengenfelder und Pfeiffer wurde auch Sportwart Randolf Bacher, Vize Winni König sowie Wolfgang Knittel und Gudrun Strößner mit Urkunde und Geschenk gedankt. In den Wahlen wurde Anton Schweizer als neuer Vize bestimmt. Andreas Bacher fährt quasi in der Spur seines Vaters und wurde Sportwart. Neu im Ausschuss ist Simon Raidt. Der Skiclub bietet seinen rund 500 Mitgliedern ein umfangreiches, differenziertes und qualifiziertes sportliches Angebot. Dies ging aus den umfangreichen Berichten der Spartenleiter hervor. Dazu ist die finanzielle Basis solide – nicht zuletzt weil sich die Mitglieder bei vielen Aktionen und Festen einspannen lassen. Die positive Bilanz hatte Kassier Philipp Raidt vorgelegt.

Im Wettkampfsport liegt derzeit Inlinefahren im Trend. So waren beim Finale des Baden-Württemberg-Cups in Wurmlingen mehr als 30 Starter vom gastgebenden Skiclub Wurmlingen dabei, wie Randolf Bacher informierte. Dagegen gestalte es sich immer schwieriger ein Ski-Rennteam zu bilden. Alpin-Skifahren rennmäßig zu trainieren sei wegen entfernterer Skigebiete kostspieliger geworden, hatte Vorsitzender Tontarra angemerkt. Tourenwart Jürgen Tauch berichtete von den Wanderungen „mit fröhlichem Abschluss“ und der Spassfaktor steht auch bei der Kindergymnastik gleichberechtigt neben dem sportlichen Training, bekannte Tobias Bacher. Hans Weber leitet seit zehn Jahren die Gymnastik für Erwachsene. Mit der Teilnahme an Lehrgängen (unter anderem „Das Kreuz mit dem Kreuz“) ist er immer auf dem aktuellen Stand. Und: Er kann sich vorstellen den Job noch weitere zehn Jahre zu machen. Ebenfalls im Trend ist Nordic Walking mit jeweils mehr als 20 „Gehern“ an den Übungstouren mit Edmund Pede an der Spitze. „Dreimal mitgemacht und dreimal gewonnen“ galt für die SC-Walker bei Run & Fun. Regelmäßig „auf Achse“ war auch der Radtreff von Norbert Pfeiffer. An 21 Abenden wurden rund 620 Kilometer geradelt. Über die Ausfahrten berichtete Gudrun Strößner und Schriftführerin Eleonore Liebermann informierte über Vorstands- und Ausschusssitzungen.

Die Mitgliedschaft im Skiclub Wurmlingen ist oft Familiensache. Ihr Silberjubiläum feierten Ewald Elsässer, Edwin Jäger, Florian, Gabi und Max Müller, Gerhard Rudischhauser, Karl Pauli, Stefanie Rapp, Julia Epple, Hannelore und Volker Schrottmeier, Hermine Zepf, Tobias Bacher, Harald, Philipp, Regina und Simon Raidt sowie Heike Schmid. (ws)