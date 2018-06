Skiclub Wurmlingen ehrt langjährige Mitglieder

Beim Skiclub Wurmlingen bleibt ein bewährtes Team an der Spitze: In der Hauptversammlung ist in den Teilneuwahlen Vorsitzender Thomas Tontarra nach zehn Jahren Amtszeit für weitere zwei Jahre gewählt worden. Weitermachen werden auch Kassier Philipp Raidt und Schriftführerin Eleonore Liebermann.

Der Skiclub ist inzwischen ein „Ganzjahresverein“ geworden und bietet seinen rund 480 Mitgliedern – davon sind rund ein Drittel Kinder und Jugendliche – ein breit gefächertes sportliches Angebot, hieß es. Es gibt Angebote für ambitionierte Sportler und auch für reine Hobby- und Gesundheitssportler. Standard sei inzwischen auch, dass die Alpinskifahrer im Sommer auf die Inliner umsteigen, zumal sie mit Tobias Bacher den Verbandstrainer im Schwäbischen Skiverband stellen. Dazu passt, dass der SC Wurmlingen auch in diesem Sommer ein Inliner-Rennen organisieren wird: Am Sonntag, 2. Juni, herrscht „An der Steig“ wieder Rennatmosphäre.

Rund 25 Kinder machen regelmäßig am Geschicklichkeitstraining mit, und bis zu 15 nehmen am speziellen Slalomtraining teil. Beim Schneetraining im Winter deutet sich ein Zusammenrücken der Vereine im Skikreis an, um effektiver zu arbeiten, informierte Sportwart Alpin und Inline Andreas Bacher.

Skitourenwart Helmut Müller hatte anspruchsvolle, auch mehrtägige Hochtouren in den Alpen zwischen Ötztal und Rätikon angeboten, berichtete er. „Bei Sonne und Pulverschnee hat uns der Berg begeistert,“ war sein Fazit.

Über die Wanderungen im Sommer informierte Jürgen Tauch.

Höhepunkt des Radtreffs mit Siegfried Stolpp war die Ausfahrt an den Hochrhein bis nach Bad Säckingen.

Zum sportlichen Angebot gehört auch die Gymnastik mit Hans Weber. Mit der Teilnahme an entsprechenden Lehrgängen ist er mit seinem Angebot immer auf aktuellstem Stand. Über die Kindergymnastik informierte Simon Raidt. Mit drei Trainingseinheiten pro Woche bietet die Walking-Gruppe von Edmund Pede ihren Fitness-Sport an. Bis zu 20 Sportler sind regelmäßig dabei.

Einen positiven Kassenbericht legte Philipp Raidt vor. Schriftführerin Eleonore berichtete über die Sitzungen von Vorstand und Ausschuss.